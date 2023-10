L'assurda morte di Matteo Battaglia, c'è inchiesta della Procura

Comiso - C'è un indagato per la morte di Matteo Battaglia, il giovane di Comiso morto in seguito alle lesioni riportate in seguito al crollo di un controsoffitto di un immobile che stava visitando in via Generale Amato a Comiso. Ed è il proprietario dell'immobile, iscritto nel registro degli indagati per atto dovuto dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Domenica Matteo Battaglia è caduto all’interno di quel locale commerciale. Il giovane è deceduto martedì, in seguito ai traumi riportati. I locali sono stati posti sotto sequestro per agevolare i rilievi.

Un tragico sopralluogo

Il giovane trasportato in ospedale a Vittoria e poi trasferito d'urgenza a Catania era apparso subito in gravi condizioni ed è morto dopo due giorni di agonia. Matteo Battaglia si trovava insieme alla sua fidanzata per visionare un locale commerciale da prendere in affitto per avviare la propria attività quando è caduto dal soppalco dell'immobile. Il pavimento avrebbe ceduto all'improvviso sotto ai suoi piedi, facendolo cadere per tre metri, finendo col battere la testa. Aveva 22 anni. Ora l'indagine della Procura cerca di appurare le responsabilità.