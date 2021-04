Mafia: operazione Plastic free a Vittoria, tre scarcerazioni

Vittoria - Sono state disposte altre scarcerazioni dal Tribunale collegiale per il venir meno delle esigenze cautelari per alcuni degli imputati arrestati nell'ambito dell'operazione Plastic Free, coordinata dalla Dda di Catania, che aveva disarticolato a Vittoria un gruppo riconducibile alla

'stidda'. Al gruppo venivano imputati con l'aggravante del metodo mafioso una serie di reati riconducibili al ciclo della plastica: estorsioni pluriaggravate, illecita concorrenza con minaccia, lesioni aggravate, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, danneggiamento seguito da incendio e traffico illecito di rifiuti aggravato.

In carcere finirono uniti dall'associazione mafiosa, personaggi definiti di alto calibro: Claudio Carbonaro, ex pentito e reo confesso di decine di omicidi, Salvatore D'Agosta, Giuseppe Ingala, Antonino Minardi, Crocifisso detto Lucio Minardi, Emanuele Minardi, Salvatore Minardi e Giovanni Tonghi oltre a Giovanni Donzelli e Raffaele Donzelli.

La decisione odierna del Tribunale riguarda la scarcerazione di Antonino Minardi, Emanuele Minardi e Giovanni Tonghi; in precedenza erano stati scarcerati Giovanni e Raffaele Donzelli. La Cassazione si pronunciò tempo addietro su Giovanni Donzelli ritenendo "l'inesistenza di gravi indizi di reità in ordine al contestato delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso", imputazioni rivolte anche ai Minardi e a Tonghi la cui posizione quindi è stata ripresa in esame. Nonostante la sussistenza di gravi indizi per altri reati contestati nello stesso processo ai Minardi (si tratta in particolare per entrambi di estorsioni, e per Antonino per detenzione e uso di armi), sulla scorta del pronunciamento della Cassazione, il Tribunale ha scarcerato i due Minardi che venivano indicati come sodali assieme a Tonghi e ai Donzelli del reato associativo. Stesso provvedimento ha riguardato anche Giovanni Tonghi.