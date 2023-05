Morte Edoardo, indagine della Magistratura. Indagati 5 medici

Comiso - Per la morte del piccolo Edoardo, il bambino di 18 mesi di Comiso morto lo scorso 13 maggio nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, la Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un’indagine.

Il fascicolo è stato aperto a seguito della denuncia dei familiari del bambino che chiedono di ricostruire le cause e accertare eventuali responsabilità colpose connesse alla morte di Edoardo.

Il bambino aveva accusato tre giorni prima del decesso dei malesseri tali da indurre i genitori a trasportarlo prima al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, poi al Giovanni Paolo di Ragusa, prima del trasferimento al Policlinico di Messina, nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove è spirato.

Difficile al momento stabilire le cause del decesso del piccolo, che semba riconducibile a una trombosi cerebrale. Sarà l’autopsia a chiarire i reali motivi della morte di Edo. L'esame autoptico è stato disposto in seguito all'inchiesta aperta dalla Procura di Ragusa per omicidio colposo, a carico di cinque medici. Saranno le indagini dei magistrati ragusani a fare chiarezza su quanto accaduto.

Secondo quanto denunciato dai familiari del piccolo, a provocare la morte di Edoardo potrebbero essere state complicazioni sorte durante alcune cure mediche.