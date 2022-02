Morti sullo stage: Giuseppe Lenoci, il lutto e l’inchiesta sul 16enne

Fermo - l'avvocato Arnaldo Salvatori, legale della famiglia di Giuseppe Lenoci, si è recato stamani all'Istituto Artigianelli di Fermo, frequentato dal 16enne morto in un incidente stradale mentre era impegnato in uno stage di termoidraulica. Deve verificare le caratteristiche della convenzione tra la scuola e l'azienda, se prevedesse anche il trasferimento sul luogo di lavoro a bordo di un furgone. Primo di due fratelli, figlio di un muratore e di una badante, amante del calcio e della musica come tutti i ragazzi della sua età.

"Conosco la famiglia, persone per bene - spiega l'avvocato a FanPage - e i loro figli ragazzi in gamba: Giuseppe si dedicava con passione e profitto alla scuola, amava svolgere lavori manuali e tornava spesso a casa stanco ma soddisfatto, aspettando il weekend per invitare i suoi amici a casa. I suoi genitori sono devastati dal dolore. Anche io ho un figlio di 17 anni che ogni mattina va a scuola…".

Il tragico lutto arriva a tre settimane da quello per il 18enne Lorenzo Parelli, rimasto ucciso durante in un percorso di formazione in fabbrica a Udine. pochi giorni dal 18enne rimasto Era il, figlio di un muratore e di una donna che presta. Per padre Sante Pessot, direttore dell'Istituto, si è trattato di "una disgrazia, in questo drammatico incidente stradale abbiamo perso un figlio anche noi: i nostri ragazzi sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni.

“Sono attività coprogettate con le imprese - si difende -, nel rispetto delle normative nazionali e regionali". La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del conducente del furgone finito fuori strada: un 37enne, operaio nella stessa ditta per cui la vittima era in stage, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette: sarà interrogato appena le sue condizioni di salute lo consentiranno.