Olga Cancellieri morta aspettando l'ambulanza, arrivata senza medico

Messina - La procura indaga sulla morte di Olga Cancellieri, deceduta in un incidente stradale mercoledì sera tra via Centonze e via del Vespro. A cominciare dai soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza, ma senza medico a bordo. Ne è giunta un’altra dopo, col medico, ma l'avvocata 46enne era già morta. "Non so se la signora sarebbe sopravvissuta – racconta oggi a Repubblica Alessandra Finocchiaro, medica fisiatra che si trovava in un locale vicino al luogo dell'incidente -, il trauma alla testa era importante, ma non si può far morire sull'asfalto una persona senza che arrivi immediatamente un mezzo di soccorso per tentare quantomeno di provare a salvarle la vita”.

“Se fosse stato uno di quei casi in cui la paziente era trasportabile l'avremmo accompagnata noi al più vicino ospedale", aggiunge. La donna è rimasta incosciente ma in vita per lunghi minuti: purtroppo non c’era altro da fare che aspettare l’arrivo, intempestivo, dei “soccorsi con le opportune attrezzature: abbiamo aspettato troppo a lungo mentre la signora era sul marciapiede, con una pozza di sangue sotto la testa”. Il centralino del 118 non è riuscito a capire che si trattava di un codice rosso, inviando un'ambulanza non medicalizzata giunta sul posto alle 21.05, 20 minuti dopo la prima telefonata al 118.

“Abbiamo consegnato le registrazioni ai magistrati - dice Domenico Runci, responsabile della gestione organizzativa della centrale messinese -, si sente che l'operatore spiega che è l'unica pronta a intervenire perché le altre erano impegnate in altri soccorsi o ferme per la sanificazione". Il secondo mezzo di soccorso è arrivato 10 minuti dopo, alle 21.15, quando non c’era già più nulla da fare per Cancellieri, parte attiva dell'associazione antiracket Addiopizzo. Guidava un Kymco Downtown scontratasi con una Ducati guidata da un 25enne trasportato sotto choc all'ospedale Piemonte, ma con solo qualche livido: l’alcol e drug test a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo.