Panettoni industriali rivenduti come artigianali a prezzi quintuplicati

Agrigento - A Cremona il proprietario di una pasticceria è stato denunciato perché, dopo aver acquistato diverse centinaia panettoni da un altro produttore, li ha rietichettati e li vendeva come suoi prodotti artigianali propri. La stessa «pratica» è stata scoperta a Perugia dove altri due gestori sono stati denunciati e molti prodotti sequestrati anche perché sono stati nei loro laboratori un centinaio di chili di prodotti dolciari di varia natura senza alcuna etichettatura e documentazione di provenienza. Un blitz dei carabinieri per la Tutela della Salute, in tutta Italia, ha consentito di scoprire così tante altre irregolarità da Napoli a Lamezia Terme, nel Catanzarese, passando per Caserta e Agrigento.

In tutto sono state ispezionate 882 imprese che lavorano nel settore dei prodotti dolciari e della filiera ittica e in una su quattro (229 strutture) sono state riscontrate irregolarità. Per questo motivo sono state contestate oltre 530 violazioni penali ed amministrative oltre a multe per centinaia di migliaia di euro. Sotto sigilli sono finiti 7,5 tonnellate di prodotti dolciari di vario genere tra cui 1.775 panettoni e pandori, in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano prodotti a livello industriale e riconfezionati fraudolentemente, in parte privi di etichettatura e tracciabilità.