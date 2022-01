Spari al fidanzatino della nipote, 17enne grave: fermato lo zio VIDEO

Belmonte Mezzagno, Pa - Si aggravano le condizioni del diciassettenne ferito ieri a Belmonte Mezzagno dai parenti della ragazzina con cui è stato sorpreso: ricoverato all’ospedale Civico di Palermo con ferite alla testa, al braccio e alla gamba, attualmente è in prognosi riservata. Il ragazzo è stato ferito ieri nel corso di un’accesa discussione con i familiari della ragazza con cui si era appartato. La coppia è stata sorpresa dallo zio di lei, che non ha gradito: sul posto (che vediamo nel filmato) sono quindi arrivati il fratello dell’uomo e padre della ragazza e quello del 17enne.

Dalle parole si è passati alle mani e infine agli spari: è saltata fuori una pistola che ha sparato più volte contro il ragazzo e suo padre, rimasto ferito alla coscia da una pallottola di rimbalzo. I carabinieri di Misilmeri hanno individuato e arrestato l’uomo che ha fatto fuoco: sarebbe lo zio 52enne, trovato in possesso di un'arma con matricola abrasa e dieci proiettili calibro 22 di cui stava cercando di disfarsi. Sarà inviato tutto al laboratorio di investigazioni scientifiche per i test balistici, mentre le indagini sono tuttora in corso.