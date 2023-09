Addio all'estate a Marina di Ragusa, deve chiamarsi per forza Addio?

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

Condivido l’idea di una festa che ricordi chi creò l’evento ... condivido l’idea di aggregare giochi, mostre e quant’altro. Però, mi dispiace ma non condivido l’idea di mantenere il nome “ADDIO”. Una volta a Marina di Ragusa vi era solo popolazione locale oggi vi è un turismo di massa che viene da ogni dove e non capirebbe il perché dell’utilizzo di quel vocabolo così tranciante ... se ne possono usa molti altri e se poi per piaggeria o altro si volesse gratificare gli antichi creatori di quell’evento sarebbe sufficiente donare loro una targa o altro ...

Buon lavoro

Carlo Maria

News Correlate