Bandiera Blu, Spighe Verdi e Immondizia nelle vie di Marina di Ragusa

Ragusa - Siamo un gruppo di cittadini e turisti che abitiamo a Marina di Ragusa nel periodo estivo.

Abbiamo notato, giorno dopo giorno, il degrado e la mancanza di pulizia in parecchie strade di Marina di Ragusa.

In particolare segnaliamo la mancanza totale di pulizia di via Viareggio (traversa di Via Dandolo e via Citelli) dove non passa uno spazzino da anni. Ho già telefonato alla ditta Busso e mi hanno detto che avrebbero provveduto. A questo si aggiunge l'inciviltà di alcuni cittadini che hanno ridotto la via in una pattumiera (allego foto) piena di rifiuti che non vengono raccolti dalla ditta Busso. Lo stesso vale per la villetta di via Gomez, dovrebbe essere un luogo di passeggio e di refrigerio per la presenza di alberi ma anche di una notevole quantità di escrementi di cani.

Chiedamo alle autorità competenti di poter intervenire prontamente perché si possa passare nelle strade e non vedere questo scempio.

Gruppo di cittadini e turisti che hanno firmato questa lettera.