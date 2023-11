Ragusa - Buonasera Ragusanews,

stasera come ogni domenica sono andato con mia moglie a fare la solita passeggiata a Marina di Ragusa e con mia sorpresa ho trovato che al lungomare vecchio c'era un black out e la passeggiata era al buio. Vi devo dire la verità: incontrarsi, non vedersi, riconoscersi solo alla fine, non riconoscersi affatto, godere del cielo stellato è stata una cosa bella.

Grazie se vorrete pubblicarmi.