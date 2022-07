Caro Jovanotti, vieni a Marina di Ragusa a fare il Jova Beach Party

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

nei giorni scorsi ho letto con mia grande sorpresa e dispiacere sul vostro giornale che Jovanotti non farà tappe in Sicilia del suo Jova Beach Party perchè "in Sicilia manca la spiaggia adatta". Allora io rivolgo un invito a Lorenzo Cherubini Jovanotti e alle autorità competenti e propongo la spiaggia di Marina di Ragusa per il concerto evento.

Credo che Marina di Ragusa sia una località che possa prestarsi a ospitare un evento che darebbe una mano al turismo e che sarebbe in linea, anche come immagine, con il messaggio di Lorenzo. Grazie per l'ospitalità che vorrete darmi.

Giorgio C.