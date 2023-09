Favino ha ragione: Enzo Ferrari non può essere un attore straniero

Buongiorno,

scrivo in merito all' articolo in cui l'attore Pierfrancesco Favino contesta il fatto che la parte del patron Enzo Ferrari nel film "Il Comandate" sia stata affidata ad Adam Driver, un attore straniero. Concordo pienamente con la sua critica e mi chiedo come mai il personaggio di un uomo che è l' emblema italiano dell' auto nel mondo non sia stato affidato a un nostro attore. Sarà nazionalismo, ma lo stesso disappunto io lo provo quando vedo in televisione gli spot di prodotti italiani pubblicizzati da attori stranieri. Così vedere Banderas che fa il mugnaio per la più famosa marca di pasta italiana e ridicolo. Lo stesso vale per Clooney che pubblicizza con una frase in inglese un caffè italiano, o peggio ancora Hoffman che invita tutti nelle Marche declamando Leopardi. C' è da dire che per questioni economiche legate alla crisi del cinema, in questi ultimi anni registi e produttori hanno messo in commercio sempre più film di cassetta, i cosiddetti cinepanettoni dando più possibilità di lavoro e più visibilità ad attori italiani stramaledettamente incapaci. Il discorso vale per il cinema e in maniera ancor più evidente per la televisione dove, canone o non canone, non ci viene data la possibilità di rivedere un film che sia uno tra quelli prodotti in questi anni al cinema che abbia una base seria e che non sia il solito Pretty woman di cui conosciamo le battute a memoria.

E cosa dire delle fiction penose che passano in televisione, con sceneggiature assurde e recitazioni da teatro di oratorio. E così ci accontentiamo dei vari Argentero, Bova, Scamarcio, Frassica, Boldi, De Sica, Panariello, Ferilli, Arcuri, Sandrelli, Bellucci, Ricci. E siamo diventati così poco obiettivi e lucidi nei giudizi che abbiamo fatto diventare delle super star tutti gli attori di "Mare fuori" che, prima di esserlo veramente, hanno ancora tanta strada da percorrere. A ciò aggiungiamo anche l' invasione dei film su Netflix, e su altri canali per i quali passiamo più tempo a scartarli che a vederli. Peccato che i nostri attori migliori non vengano valorizzati come meritano perché nell' elenco delle attrici e degli attori italiani abbiamo persone veramente preparate che vanno citate: Giannini, Castellitto, Servillo, Accorsi, Germano, Santamaria, Giallini, Orlando, Bocci, Mastrandrea, Favino, Accorsi, Borghi, Hendel, Cortellesi, Ramazzotti, Crescentini, Belvedere, Mezzogiorno, Morante......e senza dubbio dimentico qualcuno.

