Galigroup Ispica: la nostra coscienza è pulita, aspettiamo giustizia

Ispica - In nome e per conto della GaliGroup Srl, con questo comunicato, si intende rispondere alle sollecitazioni del Sindaco a mezzo stampa, chiarendo la posizione della Società rispetto a quanto strumentalmente comunicato dallo stesso.

Il provvedimento emesso dal Tribunale delle Misura di Prevenzione di Catania ex art.34 della Legge 151/11, che si chiarisce sin da subito, a scanso di equivoci, non ha disposto alcun sequestro dell’azienda, ha semplicemente nominato un amministratore giudiziario, in affiancamento ai vertici societari che, dunque, rimangono nella piena titolarità esclusiva dei loro poteri, al solo fine di controllare che l’azienda non abbia a subire intimidazioni o tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata in un settore delicato come quello del trasporto su gomma.

Il Tribunale, infatti, nel nominare l’amministratore specifica che: “Non sono emersi, inoltre, elementi che possano dimostrare che la società rappresenti il frutto o il reinvestimento di introiti, illeciti, provenienti, in particolare, da attività riconducibili ad associazione mafiosa”.

Ed ancora si legge all’interno di tale provvedimento come “Il suo cospicuo volume d’affari, la notevole forza lavoro impiegata, la rilevante quantità di beni intestati direttamente all’azienda, sono tutti fattori che, in assenza di risultanze investigative di diverso avviso, sembrerebbero escluderla dalle logiche mafiose e delinquenziali”. Queste ultime sono le parole della dott.ssa Malandrino, Primo Dirigente della Polizia di Stato, nella nota redatta dalla Questura di Siracusa Divisione Polizia Anticrimine, Sezione Misure di prevenzione patrimoniali, dell’1 dicembre 2023, agli atti del procedimento.

Nel decreto attuativo della misura, così come in tutta la documentazione agli atti, emerge e viene accuratamente riportata la circostanza per cui all’esito degli accertamenti esperiti, i proprietari della Galigroup, Angelo e Stefania, sono del tutto immuni da pregiudizi penali per reati di natura associativa di stampo mafioso.

A tal proposito, si chiarisce che la Gali Group ha già presentato ricorso in appello avverso detto provvedimento ed è certa di poterlo ribaltare in quella sede.

La vicenda nasce da un’indagine di Polizia nei confronti di un soggetto che operava come intermediario, anche nell’ambito dei trasporti, con la sua società denominata “Caruso Group Srl”, la quale, nello svolgimento della sua attività risultava essere intermediaria anche per alcuni piccoli produttori di Pachino serviti dalla Gali Group.

Si badi bene, fatti per i quali il Sig. Angelo Galifi ha prontamente chiesto di chiarire la sua posizione, in tempi non sospetti, alla Procura della Repubblica, nella persona del Dott. Sorrentino, spiegando ed evidenziando inconfutabilmente il ruolo marginale dell’attività svolta da parte dell’intermediario Caruso, rispetto al complessivo fatturato della Gali Group. Lo stesso, operava soprattutto nel territorio di Pachino, facendo da tramite per alcuni piccoli produttori di quel territorio e per il cui servizio prestato e regolato contrattualmente, la Gali Group pagava regolarmente con fatture. Tra l’altro, l’intermediario in questione non operava certamente soltanto per la Gali Group.

È bene comunque chiarire che figure come quelle degli intermediari, sono accreditate, comunemente, nel mercato sia del trasporto che della commercializzazione dell’ortofrutta.

Quindi, possiamo confermare con forza che la GaliGroup è una azienda estranea a dinamiche illecite di qualsiasi natura e non comprende per quale motivo sia stata tirata in ballo dal Sig. Sindaco nella sua conferenza stampa.

Gali Group, oltre a dare lavoro a tantissime persone e, dunque, a contribuire significativamente allo sviluppo del tessuto sociale ed economico della città di Ispica e del suo territorio limitrofo, si contraddistingue anche e soprattutto per il suo impegno nel sociale e nello sport, supportando fattivamente ogni iniziativa in questi ambiti. Inoltre, è bene ricordarlo, oltre ad essere iscritta nella Withelist presso la Prefettura di Ragusa, che certifica la sua totale estraneità a logiche associative malavitose, ha ricevuto importanti accreditamenti grazie al conseguimento di una serie di certificazioni quali le ISO, IFS e Rating TCR.

Chiarito ciò, si precisa che, per tutti i motivi indicati, i legali dell’azienda valuteranno le azioni da intraprendere per tutelare la propria immagine e decoro, lesi dalle richiamate dichiarazioni.

La Direzione Aziendale