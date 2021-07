I mancati lavori di ripristino al parco verde di via risorgimento a Modica

Modica - Gentile Ragusanews,

Volevo segnalare i mancati lavori di ripristino al parco verde di via Risorgimento 6, da tempo promessi dal sindaco ai cittadini della zona, ma mai realizzati.

Ho più volte segnalato e inviato allo stesso le richieste di lavori di recupero, tra l'altro il sindaco aveva dichiarato a un quotidiano locale che a breve avrebbero iniziato tali lavori nel parco.

Una vera presa per i fondelli ai cittadini della zona che pagano le tasse. Se notate dalle foto in allegato erano stati fatti i pozzetti per mettere l'illuminazione, ma poi abbandonati. Da tanti anni ho segnalato anche al Prefetto di ragusa che esortasse i sindaci precedenti a bonificare il parco perchè luogo di spaccio oltre ad essere usato da alcuni maleducati e incivili come cloaca per far defecare i loro cani.

Da cittadino mi chiedo perchè il sindaco promette ai cittadini di questa zona il recupero del parco e non lo realizza? Cosa c'è di ostativo in questo parco? Come mai sono state recuperate tante zone e parchi giochi addirittura realizzati ex novo e qui no?

E' giusto che i cittadini sappiano le mancate promesse e le incompiute del sindaco. Della vicenda si era interessato su mia segnalazione anche l' Avv. Ruta Antonio il quale aveva posto un quesito allo stesso sindaco.

