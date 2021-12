Incidenti, la distanza di sicurezza a Ragusa e Modica, questa sconosciuta!

Ragusa - Buongiorno,

vi seguo regolarmente e vi faccio molti complimenti per il giornale.

Vorrei fare un'osservazione per gli incidenti nelle zone di Modica e Ragusa.

Vengo spesso in macchina in queste zone e la guida è estremamente difficile a causa di scarsa segnaletica -se c'e' e dietro gli alberi- poca illuminazione e strade dissestate ma soprattutto non esiste la Distanza di Sicurezza! Sembra che il Tallonamento sia d'obbligo!

Inoltre sui ponti e le curve pericolose dove neanche l'alta velocità è consentita vanno tutti di fretta, soprattutto all'ora dei pasti. E i decessi non sono causati persone forestiere che non conoscendo le strade rispettano i limiti.

Non possiamo aspettare sempre la legge con Autovelox e Multe, che mi auguro siano incrementati presto, occorrerebbe sensibilizzare gli automobilisti, considerando di più il valore della vita propria e altrui. Spero che la vostra rivista possa fare anche questo.

Vi ringrazio per l'opportunità di espressione e colgo l'occasione per augurare a tutti un sereno Natale e buone Feste. Cari saluti,