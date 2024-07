L'invasione di blatte in via Pellico a Ragusa

Ragusa - Buongiorno,

mi scuso se disturbo, desidero fare un annotazioni in merito all' invasione di blatte che si sta verificando in un quartiere di Ragusa via Silvio Pellico, le blatte sono vive e altre morte a pancia in sù, davanti le porte abbiamo messo polverina ma è solo un pagliativo ...

Considerando la nostra indignazione abbiamo cercato di contattare la polizia municipale ma i telefoni squillano e poi staccano oppure mettono occupato, non esiste un ordine preposto o forse noi semplici cittadini non abbiamo santi in paradiso, quello che desideriamo come cittadini e come contribuenti che di tanto in tanto qualcuno senza pretese e solo per il piacere di svolgere il proprio lavoro si mettesse a disposizione della comunità.

Il nostro sindaco va solamente dove ci sono fotografi e giornali, e gli organi preposti lo seguono a ruota, sarà che ogni qualvolta restiamo delusi ma il cittadino mi chiedo oltre a pagare e servire quale altra prerogativa ha? Vi ringrazio e spero possiate aiutarci certi di un vostro riscontro attendiamo cordialmente

Vincenza, e tutti gli abitanti ragusani del quartiere.