Marina di Ragusa, salvai una bambina di 9 anni, vorrei rivederla

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

vorrei raccontare un episodio a me successo e chissà se voi avreste la possibilità di poter inviare questo messaggio alla diretta interessata.

Mi chiamo Amilcare Grillo e sono nato a Siracusa. Era fine maggio, primi giugno del 2009 se non erro, mi trovavo zona Ragusa per fare il tagliando alla mia BMW nella vostra sede, nell'attesa ero sceso zona mare per attendere il ritiro della macchina. Mi sedetti a cavalcioni sul muretto che dava vista mare, tirava un bel po' di vento e il mare era mosso e sui pressi della riva c'era una famigliola composta da mamma, nonna e due ragazzini di circa 10 anni se non meno.

News Correlate Mia figlia di 14 anni salvata in mare a Marina di Ragusa

Ad un certo punto vedo la madre e la nonna sbraitare con le braccia cercando aiuto e mi accorsi che dei due bambini alla riva c'è n'era solo uno.

Alzai lo sguardo e vidi un puntino a circa 70 metri dalla riva. Sbalzai dal muretto, mi tolsi i vestiti e corsi in acqua a prestare soccorso.

Come ben sapete la spiaggia è abbasta lunga, poi l'acqua era bassa per 50 metri circa quindi la bambina si trovava in acque alte.

Finalmente, arrivato dove non si toccava più, la bambina non si vedeva galleggiare e li mi è presa l'ansia di non trovarla.

Ho insistito facendo delle immersioni fin quando non ho visto quel viso e quelle labbra viola che si innabissavano. Ce l'ho fatta lo presa su e ho nuotato fino a riva con lei sulle spalle cercando di far pressione sullo stomaco per far si che buttasse l'acqua, e cosi facendo riusci a respirare.

C'erano dei ragazzi con le tavole da serf che mi incoraggiavano cercando anche di aiutarmi, Arrivati a Riva c'era la madre tutti i soccorsi che l'hanno presa fatta vomitare e respirare. Ce l'avevo fatta ero riuscito a salvare una bambina di sole 9 anni. Ancora oggi ci penso e per questo vi ho scritto perche mi farebbe piacere ritrovare questa bambina. alla Madre dissi solo di dire a sua figlia che la salv0' un Siracusano Ero troppo emozionato per fermarmi li con loro non ce l'ho fatta piansi tutto il tempo per la forte emozione e mi allontanai da tutto e ripresi la strada per Casa. Saper oggi di aver potuto dare la vita a quella bambina che era morta se non ci fossi stato mi rende orgoglioso La Madre mi grida sei un ANGELO venuto per salvare la sua bambina perche in quella spiaggia non cera nessuno se non io e loro. Chiedo scusa per gli errori di ortografia Sarei felice se qualcuno riuscisse ad avere notizie su quel giorno Anche perché episodi del genere non capitano spesso. Grazie di aver letto Buona Vita Amilcare Grillo