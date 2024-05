Modica, in ricordo di Lina Iemmolo, maestra pasticcera

Modica - Quando mi hanno chiesto di tracciare un Suo ricordo, Signora Lina, ho cercato di raccogliere i numerosi pensieri e tutto è stato più chiaro quando, in queste ore, ci siamo ritrovati vicino a lei, ancora una volta. Ci ha fatto sorridere ieri sera, quando insieme a Carmelo, Lucia e Rosamaria, ricordavamo le giornate interminabili di lavoro, le sue risate e le sue canzoni quando il ritmo diventata più incessante, gli ordini infiniti di biscotti e cioccolata. Più di tutto, però, abbiamo ricordato i suoi abbracci che tutti abbiamo sperimentato.

Le ragazze della Casa la chiamavano Mamma, i più piccoli Nonna, per le persone che venivano a trovarci e per noi collaboratori era invece la Maestra e tutti questi appellativi, Signora Lina, erano giusti e appropriati perché lei sapeva essere tutto ciò di cui una donna è capace. Ha piantato un piccolo seme infornando i primi biscotti direttamente alla Casa Don Puglisi, diventato poi albero rigoglioso, con radici possenti, in grado di raccogliere tutti, sotto la propria ombra. Le sue mani hanno lavorato instancabilmente per decenni, le sue spalle hanno accolto centinaia di braccia, le sue gambe hanno sopportato sfide e, ingiustamente, anche rimproveri ma è stato soprattutto il suo cuore che si è reso smisurato. Oltre a Tiziana, Laura e Massimo lei ha avuto innumerevoli figlie e a tutte ha saputo dare il giusto supporto, il giusto affetto.

Quando venivano a chiederci perché quello intitolato a Don Puglisi era un laboratorio particolare, bastava guardarsi in giro per capire. Il dolce del cioccolato e l’amaro di alcune vite, come amavamo sottolineare, erano amalgamati in maniera eccellente ed era lei il vero ingrediente segreto. Ci ha trasmesso tanto, ci ha donato i suoi insegnamenti e abbiamo cercato di osservarla minuziosamente per portare avanti la sua instancabile opera. Abbiamo continuato a lavorare per il bene delle donne che abbiamo conosciuto, badando sempre alla sostanza e mai all’apparenza. In questi anni tante cose sono cambiate ma tutto quello che ha fatto, le assicuro, non verrà mai dimenticato. L’amore, quello vero, ha mille sfaccettature e quello che lei ha donato in vita, lo vedremo sempre negli occhi di tante donne, di tante ragazze e di tanti bambini.

Stefania