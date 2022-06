Modica, intere contrade rurali senza acqua, un'altra lettera di protesta

Modica - Da 20 giorni il Consorzio di Bonifica n. 8-Ragusa che gestisce l'acquedotto rurale serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio, ha interrotto senza alcuna comunicazione la fornitura dell'acqua per tutte le contrade Commaldo superiore, Muglifulo Valata-Minusa, Fondo Mosche, Abremi e zone limirofe.

In numerose occasioni abbiamo provato a contattare telefonicamente gli uffici del Consorzio, ma ad oggi non è pervenuta alcuna risposta ed inoltre l'interruzione dell'erogazione della fornitura idrica non è nemmeno stata preceduta da alcuna comunicazione di tipo epistolare, rendendo di fatto tutti gli abitanti della zona privi di conoscenza del disservizio.

La mancata erogazione dell'acqua ha di fatto arrecato a numerosi cittadini un serio ed effettivo danno impendoci di poter regolarmente vivere nei rispettivi immobili, nonché per numerosi imprenditori agricoli si sono riscontrate difficoltà nell'espletamento delle attività zootecniche.