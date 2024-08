Quel divieto di fermata è per evitare incidenti

Santa Croce Camerina - Buonasera,

considerato che il lettore è tornato sull'argomento, è doveroso, ancora un volta replicare. Premesso che il tratto di via Sanremo compreso tra viale della Libertà (a monte) e corso Oceano Pacifico ( a valle) è disciplinato dal doppio senso di circolazione, al fine di non creare intralcio alla libera circolazione dovuta alla sosta selvaggia dei veicoli, è stato istituito il divieto di sosta permanente su tutto il lato destro del senso di marcia che va da viale della Libertà a corso Oceano Pacifico, mentre sul lato opposto, ovvero direzione di marcia da corso Oceano Indiano verso viale della Libertà, è stato apposto il segnale di divieto di fermata, avente validità fino a via Torino, atteso che il segnale non viene ripetuto come previsto dal codice della strada.

Pertanto per essere chiari, sul tratto di via Sanremo, compreso tra c.so Oceano Indiano e via Torino è vietato la fermata per evitare proprio in prossimità di corso Oceano Indiano ingorghi e incidenti.

J.D.