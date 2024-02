Superstrada Ragusa-Catania, ecco la mia multa per eccesso di velocità

Ragusa - Salve,

dopo il vostro articolo sul telelaser lungo al Ragusa-Catania, vorrei segnalare cosa mi è successo.

News Correlate Ragusa-Catania, la trappola del telelaser

Per la strada Ragusa-Catania sappiamo i limiti di velocità passano da 90 a 50 km orari senza aver il tempo di decellerare.

Ebbene, nonostante tutto ho rispettato i limiti alla lettera. Non è bastato. Adesso calcolano la velocità media.

In sostanza su un tratto di 1 km hanno fatto la media e secondo loro io ho superato i limiti di quel tratto di un km orario (i limiti erano 90, 70, 30, 50). In sostanza la multa è arrivata a casa.

Scusate se non mi so esprimere come si deve.

Grazie mille.