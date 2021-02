A Palermo Mario Draghi diventa SuperMario nel murales di TvBoy

Palermo - Non è ancora diventato presidente del Consiglio e già Mario Draghi è stato omaggiato con un murales comparso in una via di Barcellona, a Palermo. L’opera, realizzata dallo street artist Tvboy, raffigura l’ex numero uno della Bce nei panni di SuperMario, protagonista del videogioco anni '80.

Dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato a Draghi l'incarico di formare un nuovo governo, in molti sperano che l’economista possa risollevare le sorti dell’Italia alle prese con la crisi pandemica ed economica.

L'artista palermitano, al secolo Salvatore Benintende si è quindi immaginato Mario Draghi nelle vesti dell’idraulico SuperMario Bros, occupato a riparare un rubinetto tricolore che perde acqua. A corredo dell’immagine una frase esplicativa: “Mamma mia! Mario pensaci tu!”.