Alessia Macari del GF Vip è diventata mamma, polemiche sul nome della bimba ma lei si difende: “Ha un significato speciale”

Alessia Macari, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, è diventata mamma per la prima volta e lo ha annunciato con un post divulgato su Instagram. Per la nascita della sua prima figlia assieme al marito Oliver Krag (la coppia si è sposata nel 2019), ha optato per un nome alquanto originale.

La bimba, venuta alla luce il 14 gennaio 2022 (ma la notizia è stata resa nota soltanto lungo la serata di martedì 18 gennaio), è stata chiamata Nevaeh. Curiosamente, come ha sottolineato la stessa Macari, il nome, se letto al contrario, diventa heaven, vale a dire paradiso in inglese.



A dare l’annuncio, come anticipato, i neo genitori hanno messo un post su Instagram: la bambina è venuta al mondo lo scorso 14 gennaio e pesa 3.470 kg. La soubrette e il marito calciatore hanno scelto un nome molto particolare per la loro primogenita: Nevaeh.

“Letto al contrario si legge Heaven, che in inglese significa paradiso”, ha specificato la coppia. Molti hanno apprezzato l’originalità mentre tanti altri hanno storto il naso. Nevaeh è un nome diventato comune nel 2000, quando Sonny Sandoval – leader del gruppo rock americano P.O.D. – battezzò così sua figlia.

Alessia Macari: il messaggio sui social

“Mamma e papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi. Mamma adesso ha bisogno di riposare ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi, finalmente tutti e tre insieme”, hanno fatto sapere Alessia Macari e Oliver Kragl. La coppia è sposata dal 2019 e dopo aver lasciato Benevento oggi vive a Roma. Nelle scorse settimane la Ciociara di Avanti un altro ha confidato che non allatterà la sua bambina.

Alessia Macari e Oliver Kragl, un amore splendido

Oliver Kragl è tedesco, ed è un calciatore professionista: oltre ad avere giocato nell’Eintracht e nel Braunschweig, è arrivato in Italia, dove ha indossato la maglia del Frosinone, del Foggia, dell’Ascoli, del Crotone e infine del Benevento. I due si sono conosciuti proprio a Frosinone – la città natale della Macari – nel 2016, e da allora sono diventati inseparabili.

La Macari, in occasione di un’intervista concessa a Barbara D’Urso, ha raccontato che Oliver le scriveva spesso, almeno un paio di volte al mese: un corteggiamento romantico, che ha avuto i suoi tempi, senza troppa fretta. “Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto”.In seguito, dopo aver vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip – ai tempi condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini come opinionista – ha deciso di iniziare a frequentarlo seriamente, fino a che non è giunta la proposta di matrimonio. Al momento, la Macari e Oliver si stanno godendo i primi giorni di vita della piccola Nevaeh: tra sorrisi, riposo e gioie, è tempo di grande felicità per la coppia.