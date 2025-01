Alessia Marcuzzi: «La mia vita sentimentale? Felicemente single»

Alla guida di Red Carpet - Vip al Tappeto su Prime Video dal 9 gennaio, Alessia Marcuzzi si sente perfettamente a suo agio. «Mi ci rivedo in questo format in cui interpreto una boss alla guida di un’agenzia di guardie del corpo. In fondo sono sempre stata la boss della mia vita - racconta al Corriere della Sera - ho sempre potuto scegliere quello che mi piaceva e stimolava di più, ho portato sulle mie spalle il peso delle mie decisioni, nella vita privata e in quella professionale. E ho scelto sempre di essere una donna libera». Un format (giapponese) leggero e divertente per chi come lei non si sente da red carpet: «Io non so fare la diva». E poi racconta ancora al Corsera: «Sfilo male sul red carpet, sono impacciata, inciampo, casco, non so fare le foto. Un disastro». Il suo addio a Mediaset a 50 anni? Nel nome della libertà. E poi «non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi».

Alessia Marcuzzi, al collega Renato Franco, tra un sorriso e una battuta lancia la sua candidatura per il prossimo Festival di Sanremo: «Chi pensa che il Festival di Sanremo non lo sia? Lo guardo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni peri cantanti in gara.

Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio». Ride: «Vi prego, fatemi stare dentro!». Si definisce una chiacchierona ma anche «permalosa, incazzosa, pignola. E posso andare avanti con almeno altri 20 lati negativi del mio carattere». Cosa le dà fastidio oggi? Quando gli toccano le persone a cui tiene di più: «I titoli che cercano clickbait. Ho una famiglia da tenere insieme — anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d’accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella. Quindi non mi piace quando stravolgono quello che dico e questo interferisce sulla mia vita privata». Oggi Alessia si dichiara «felicemente single. Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano».