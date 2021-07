Andie MacDowell bellissima con i capelli bianchi a Cannes 2021

"Voglio essere orgogliosa di dove sono arrivata nella mia vita! Non voglio vergognarmi della mia età!"

Cannes, sul red carpet brilla Andie MacDowell che a 63 anni si mostra al naturale, capelli grigi e rughe in bella mostra: “Vogliamo essere come gli uomini, cui è permesso di invecchiare”. Andie MacDowell bellissima come sempre anche con i suoi capelli bianchi a Cannes 2021

Il Festival di Cannes, giunto alla sua 74esima edizione, ha riaperto i battenti dopo un anno di stop forzato causato dal periodo pandemico e la voglia di tornare ad una normalità pressoché simile a quella di prima è tantissima, ma sicuramente si potrà far tesoro di qualche insegnamento ricevuto durante questo lungo frangente. Ed è proprio qui che si inserisce Andie!



Per la prima sera di apertura, hanno sfilato le star del cinema internazionale sul tappeto rosso di Cannes 2021: tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e della musica. La città francese scintillava di ritrovato glamour e ha fatto da cornice agli ospiti che si sono diretti verso il Palais des Festivals per assistere alla prima di Annette diretto da Carax, il musical d’inaugurazione della kermesse di stampo drammatico e divertente interpretato da Marion Cotillard e Adam Driver. Eppure nonostante Cannes sia un luogo in cui regnano sovrano le apparenze, la nostra ode va ad Andie MacDowell perché si è sentita libera e bellissima così com’è con i suoi capelli bianchi e naturali, senza trucco e senza inganno.

Andie MacDowell sfila bellissima con i capelli bianchi a Cannes 2021

L’attrice e modella statunitense, presente alla prima serata di apertura del festival, ha portato con sé sul tappeto rosso un monito fondamentale appreso durante il periodo della pandemia: è necessario piacersi quello che si è, anche con i capelli al naturale senza necessariamente tingerli, dimostrando gli anni che si hanno e senza vergognarsi di manifestarlo liberamente.

Come ha dichiarato la stessa attrice sul suo profilo Instagram, durante la quarantena imposta dal coronavirus Andie ha deciso di non tingere più i capelli, nonostante fosse molto evidente la sua ricrescita e così ha avviato un processo irreversibile di accettazione di sé, di body positive e self power.



