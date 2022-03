Andrea Pirlo ha sposato Valentina Baldini, in comune

Andrea Pirlo ha sposato Valentina Baldini, un matrimonio in Comune per l'ex calciatore

Ma un matrimonio che corona un sogno d’amore nato circa otto anni fa e che ha portato alla nascita di due figli, precisamente due gemelli venuti al mondo nel 2017.

Andrea Pirlo nella giornata di sabato 12 marzo, ha sposato la compagna Valentina Baldini, immobiliarista di professione, a cui è legato dal 2014. La cerimonia si è tenuta in Comune a Torino alla presenza di pochi intimi.

Per Pirlo non è si trattato del primo "sì".

Andrea Pirlo si è sposato infatti per la seconda volta. Dopo il primo matrimonio con Deborah Roversi, che lo ha reso padre di due figli, l'ex calciatore e allenatore della Juventus è convolato a nozze con Valentina Baldini, a cui è legato dal 2014. L'anno in cui ha conosciuto la sua attuale moglie si era appena separato dalla precedente, Deborah Roversi, dalla quale aveva avuto altri due figli, Niccolò e Angela. La separazione tra i due era stata piuttosto burrascosa. In un'intervista, Roversi aveva, infatti, fatto intendere che c'erano dei problemi inerenti all’assegno di mantenimento. Inoltre, l'ex moglie aveva anche raccontato che, durante gli anni di matrimonio, si era "completamente annullata" per le difficoltà di stare accanto a un calciatore famoso come Andrea Pirlo.



Un matrimonio intimo in Comune

Una cerimonia piuttosto intima quella scelta dal campione della Juventus e dalla compagna per ufficializzare il loro amore. La coppia si è unita in matrimonio con rito civile, celebrato in Comune a Torino nella giornata di sabato 12 marzo. A renderli ufficialmente marito e moglie è stato il leader dei Moderati Mimmo Portas. Un sì pronunciato alla presenza di pochi invitati, il più possibile riservato e lontano da occhi indiscreti.