Angelina Mango, chi è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Angelina Mango (Maratea, 10 aprile 2001) è la vincitrice della 74esima edizione del festival di Sanremo.

Dopo la vittoria, per la sezione canto, ad Amici è stato tutto un crescendo per la figlia di Pino Mango e Laura Valente. A 23 anni ha vinto sul palco più temuto d’Italia, quello di Sanremo, con La Noia.

Angelina è nata nel 2001, è la seconda figlia del cantautore Pino Mango e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. Suo fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista (suona la batteria) e infatti i due salgono sul palco insieme. Prima che diventasse la stella del talent di Maria de Filippi, Angelina insieme alla sua band, di cui fa parte oltre che il fratello anche il fidanzato, si è esibita al concertone del Primo Maggio a Roma.

Angelina canta fin da quando a memoria e se anche non ha mai preso, ufficialmente, lezioni di canto, crescere con i suoi genitori, entrambi musicisti, è stato fondamentale. Mango a 20 anni ha pubblicato il suo primo album Monolocale. Nel 2022 ha provato a partecipare a Sanremo giovani, è arrivata tra i finalisti ma non ha ottenuto il successo desiderato. A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo Formica che è diventato un successo e poco dopo è uscito Walkman, brano prodotto da Tiziano Ferro. La partecipazione ad Amici è stata una vetrina importante per Angelina e la sua musica e adesso non solo parteciperà a Sanremo, ma lo farà tra i big.

La morte di Mango

La morte di Pino Mango avvenuta la sera dell'8 dicembre 2014, ha inevitabilmente segnato la vita di Angelina e di suo fratello. Il cantautore è morto sul palco, colto da un infarto, mentre si stava esibendo in una delle sue canzoni più amate e belle, Oro, al PalaErcole di Policoro (MT), in occasione di un concerto di beneficenza. Vani furono i tentativi di rianimare il cantante che aveva da poco compiuto sessant’anni, arrivò all'ospedale senza vita. Prima del malore solo cinque parole "Scusate, non mi sento bene", sussurrate al microfono durante la canzone. "La nostra rondine è volata via nel cielo sbagliato. Pino resterai sempre nel nostro cuore perché come cantavi qualche anno fa 'Non moriremo mai, il senso è tutto qui'", così il suo staff annunciò la morte del cantautore su Facebook. Laura Valente, i due erano legati dal 1983 e si sposarono nel 2004, pochi mesi dopo la sua morte di lui disse: "Era un padre eccezionale e un marito fantastico, altrimenti non sarei stata qui 30 anni. Adesso mi riesce difficile pensare di andare da qualsiasi altra parte".

Angelina ha perso il padre che aveva appena 13 anni.

Angelina e la sua musica

"Voglia di vivere" è la canzone con cui Angelina si è presentata ad Amici e che ha da subito conquistato il pubblico, tanto da viralizzarsi sui social network. Un brano che racconta la maturità professionale della 22enne e che racconta appunto la voglia di vivere, sebbene lo faccia attraversando le incertezze quotidiane in modo scanzonato ("abbiamo voglia di vivere e paura di morire, a volte il contrario, a volte solo voglia di fare l’amore"). Alle spalle ha una carriera già parzialmente avviata grazie a brani come "Rituali" e "Walkman", che hanno potuto vantare della supervisione di Tiziano Ferro.

La vita privata di Angelina Mango

Come accennato Angelina è molto riservata, ma sappiamo che ha un fidanzato. Si chiama Antonio Cirigliano. Anche lui è un musicista, per la precisione chitarrista, e i due suonano insieme. In molti si aspettavano di vederli sul palco dell’Ariston insieme, ma nessuna comunicazione al riguardo è stata data.

Chi è Laura Valenta, la mamma di Angelina Mango

Laura Valente, pseudonimo di Laura Bortolotti, ha trascorso circa otto anni come cantante dei Matia Bazar, assumendo il ruolo di frontwoman al posto di Antonella Ruggiero. La madre di Angelina è originaria di Milano, nata il 3 settembre 1963. Ha iniziato a suonare la chitarra fin da giovane, avviando presto la sua carriera di cantante. Nel 1985, ha incontrato Pino Mango, che l’ha scelta come corista. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, “Tempo di blues”.

Il successo di Laura Valente con i Matia Bazar

Nel 1987, Laura Valente ha cambiato etichetta e ha inciso il singolo “Blu notturno”, che è arrivato in finale al Festival di Saint Vincent. Nel 1990, la sua passione per la musica l’ha portata a unirsi ai Matia Bazar, con i quali ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1992. Tuttavia, nel 1998, a seguito della scomparsa di Aldo Stellita, Laura Valente ha deciso di ritirarsi. Dopo un periodo difficile, è tornata in studio di registrazione, pubblicando diverse canzoni. Dopo aver ottenuto successi con la band, Laura Valente ha proseguito la sua carriera musicale come solista. Negli ultimi anni, la madre di Angelina Mango ha collaborato con artisti di fama, tra cui Loretta Goggi.

L’amore con Pino Mango

La storia d’amore tra Laura Valente e Pino Mango Laura Valente e Pino Mango si sono incontrati nel 1983, quando Pino l’ha scelta come corista. In un’intervista, Laura Valente ha raccontato di aver conosciuto Pino Mango in studio, durante la registrazione del brano “Oro”. I due si sono sposati nel 2004 e hanno avuto due figli, Angelina e Filippo. Poi la morte di Pino Mango nel 2014. Laura Valente ha parlato più volte della tragica perdita del marito. Pino Mango aveva sempre espresso il desiderio di morire sul palco, dedicandosi alla sua più grande passione, il canto. Il destino ha esaudito questo desiderio. Un malore lo scelse infatti mentre era seduto alla tastiera suonava e cantava “Oro”, uno dei suoi più grandi successi. Portato nel retropalco, muore prima di raggiungere l’ospedale per un attacco cardiaco fulminante. Aveva 60 anni.

Il rapporto tra Angelina e la Mamma

Laura Valente Durante il percorso di Angelina Mango nel talent show di Maria de Filippi, la giovane cantante ha spesso manifestato il profondo amore che la lega ai suoi genitori. In particolare, nel Serale di Amici a maggio 2023, Laura Valente ha fatto una sorpresa a Angelina, scrivendole una lettera intensa e profonda. Nella lettera, Laura Valente ha chiesto scusa a Angelina per le volte in cui non è riuscita a proteggerla dalla cattiveria ricevuta dopo la perdita del padre Pino, ricordandole che se non fosse stata sua madre, sarebbe sicuramente stata una sua fan.

Angelina canta La Rondine di Pino Mango

Durante la serata delle cover quella di Angelina Mango è stata una esibizione da brividi. Salire sul palco dell’Ariston e cantare nella serata dedicata a cover e duetti “La rondine” del papà Pino Mango è stata una prova di coraggio e determinazione di una giovane artista 23enne.

Era la sera del 7 dicembre 2014 è Mango era ospita della manifestazione di beneficenza “World of Colours” in programma a Policoro (Matera). Un evento in favore dei bambini della Guinea Bissau con Mango che sale sul palco a mezzanotte, esibendosi per l’occasione davanti a quattromila persone. Poi un malore all’improvviso mentre seduto alla tastiera suonava e cantava “Oro”, uno dei suoi più grandi successi. “Scusatemi” le sue parole al pubblico che capì la gravità della situazione e si sciolse in un lungo applauso. Portato nel retropalco, le condizioni appaiono subito gravi e, malgrado i soccorsi immediati, muore prima di raggiungere l’ospedale per un attacco cardiaco fulminante. Aveva 60 anni. A sua moglie Laura Valente (anche lei cantante) aveva confidato, così come riportato in una intervista al Settimanale Oggi nel 2017: “Cosa c’è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?».