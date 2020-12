Armani lancia Giorgio’s, abiti da sera per l’uomo

Armani lancia Giorgio's, una selezione di vestiti e accessori proposti in una tavolozza di colori scuri e tessuti di alta qualità che include must-have iconici del mondo Armani. A partire da questa stagione, Giorgio's proporrà stampe sofisticate e smoking e pantaloni da sera in jacquard tridimensionali, con sfumature artigianali e trame a contrasto. “Il messaggio è di seducente nonchalance”, ha spiegato Armani.

I volumi naturali sono enfatizzati tramite materiali come il panno di cashmere, il velluto di seta stampato, il velluto jacquard – realizzati in una tavolozza di colori blu navy, blu notte, nero e bordeaux. La maglieria presenta il caratteristico logo ricamato in filato lurex o micro paillettes. Proveniente dallo stilista che ha vestito più uomini di spicco di Hollywood di qualsiasi rivale, questo guardaroba da sera casual esprime bene l’ethos sensuale ed essenziale di Giorgio Armani. La collezione Giorgio's è disponibile in selezionate boutique Giorgio Armani in tutto il mondo e su armani.com.