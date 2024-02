Asia Argento con la sorella Fiore a Verissimo

Asia e Fiore Argento parlano a Verissimo del dolore per la scomparsa della sorella Anna, morta nel 1994 in un incidente stradale. Fiore Argento è la sorella maggiore ed è nata nel 1970 dal matrimonio di Dario Argento con Marisa Casale. Anna Ceroli Nicolodi era nata nel 1972 dalla relazione di Daria Nicolodi con lo scultore Mario Ceroli. Daria Nicolodi ha poi avuto la figlia Asia nel 1975 dalla successiva relazione con Dario Argento. "Ero da sola a casa quando ho saputo della morte di Anna. Ho dovuto aspettare due ore prima che tornassero papà e Asia. Non sapevo come dirlo, che parole usare", ricorda Fiore. "Il primo ad arrivare era stato mio padre che è rimasto di marmo e si è chiuso nella sua stanza fino al giorno dopo. Poi è arrivata Asia e l'ho dovuto dire anche a lei", aggiunge Fiore Argento, 54 anni. Asia Argento, 48 anni, aggiunge: "Io avevo 19 anni e Fiore 24. Lei ha dovuto portare il peso da sola in quell'occasione perché sua madre non c'era, mia madre non c'era, papà si è chiuso". "Siamo rimaste sotto shock per mesi. In quell'occasione i nostri genitori non avevano saputo proteggerci, forse non sapevano proteggersi neanche loro stessi, quindi ci hanno abbandonate a noi stesse", ricorda Asia Argento.

Asia Argento chi è

Asia Argento, all'anagrafe Aria Maria Vittoria Rossa Argento, nasce a Roma il 20 settembre 1975 ( ha 48 anni), è un'attrice, regista, sceneggiatrice, musicista e cantante italiana, attiva sia nel cinema italiano sia in quello internazionale.

I genitori Dario Argento e Daria Nicolodi hanno deciso di registrarla all'anagrafe con il nome Aria perché all’epoca non era accettati i nomi con connotazione geografica. Nonostante questo in casa l'hanno sempre chiamata Asia.

Asia Argento ha due sorellastre, Fiore Argento e Anna, figlie rispettivamente del padre e della madre. Anna, però, è venuta a mancare nel ’96 per un incidente stradale.

La carriera

Ha vinto due David di Donatello (miglior attrice protagonista) per Perdiamoci di vista (1994) e per Compagna di viaggio (1997). Ha cominciato a recitare a 9 anni. Elencare tutti i film che la vedono interprete sarebbe impossibile. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, Asia Argento ha un’intensa carriera come attrice. Partecipa a 6 film, esordendo a 9 anni nel film per la tv “Il ritorno di Guerriero” della miniserie “Sogni e Bisogni”, con la direzione di Sergio Citti. Lavora insieme al padre per due pellicole di genere horror, entrambe da lui scritte e prodotte: “Dèmoni 2… L’incubo ritorna”, con la regia di Lamberto Bava (1986) e “La chiesa”, regia di Michele Soavi 1(989). Come se non bastasse diventa anche regista. Esordisce nel 1994, alla direzione del cortometraggio “Prospettive”. Gira poi il video musicale “La tua lingua sul mio cuore” dei Royalize nel 1999 e nel 2000 realizza il suo primo lungometraggio, “Scarlet Diva”. Ma fa anche esperienze come cantante e modella.

La vita privata

Dal 2000 al 2006 Asia Argento ha una relazione con il cantante Morgan, dalla quale nasce la figlia Anna Lou, nel 2001. Dopo la fine della relazione con Morgan l'attrice inizia una storia con il regista Michele Civetta, che sposa nel 2008: nello stesso anno nasce il figlio Nicola. La coppia si separa poi nel 2012. Si è molto parlato anche di un flirt con Fabrizio Corona, durato poche settimane. Nel 2017 ha allacciato una relazione con lo chef americano Anthony Bourdain, morto suicida l'anno seguente.

La fine della storia con Martignoni

Asia Argento ha ritrovato la serenità tra le braccia di Michele Martignoni, lottatore di arti marziali. «È un uomo meraviglioso – parlando del compagno Michele Martignoni, di 20 anni più giovane – che mi sta aiutando molto a capire me stessa e arrivare a un livello di serenità che sinceramente non pensavo possibile». L’uomo è un lottatore di arti marziali miste conosciuto nel circuito come “the italian thunder”, il tuono italiano. Nel 2018 l’atleta ha conquistato il record della vittoria più veloce di sempre nella sua disciplina, mettendo ko un avversario in soli sette secondi con un calcio volante. Poi perà l'idillio è finito è stata Asia stessa a rivelare a Verissimo che la sua storia con Michele era finita. Asia Argento rivela a Verissimo di essere tornata single. È finita la storia d'amore tra l'attrice e Michele Martignoni, campione di Mma, arti marziali miste. "Sono stata molto felice, ma ora devo stare da sola", afferma Asia Argento. E spiega: "In questo momento ho bisogno di essere concentrata sul mio percorso di sobrietà. È molto impegnativo, perché quando togli alcol e sostanze dopo molto tempo, devi un po' capire chi sei veramente".

La dipendenza da alcol e droghe

Non si è mai nascosta Asia Argento che a Verissimo lo scorso anno raccontava della sua rinascita. «23 mesi senza alcol e droghe. La dipendenza è una malattia e siccome è progressiva con il tempo peggiora - ha spiegato - Io avevo sostituito le droghe con l'alcol». L'alcol la stava distruggendo: «Alcuni periodi bevevo anche al mattino. È un depressivo, più bevi e più stai male. Alcuni giorni li passavo interamente a letto con le tapparelle abbassate, i miei figli hanno visto anche questo. Penso sia stata una lezione anche per loro, hanno visto cosa significa e non lo prendono sotto gamba adesso. A un certo punto ho avuto un'illuminazione, dovevo salvarmi - ha ricordato - Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi, continuo a frequentarli e ogni giorno mi prometto di non bere e no usare droghe. Un giorno alla volta. Se pensi un giorno alla volta tutto è possibile».

Il MeToo

Nel 2017 Asia Argento è stata tra le attrici che denunciarono pubblicamente il produttore americano Harvey Weinstein per molestie sessuali. A Cannes confermò le accuse verso il produttore dichiarando di essere stata violentata proprio in Costa Azzurra nel 1997. Asia Argento ha inoltre denunciato di essere stata molestata in altri due situazioni quando aveva 16 anni da un attore e regista italiano. Argento è fra le esponenti principali del movimento "#MeToo (Anche io) volto a promuovere la denunca pubblica delle molestie sul luogo di lavoro. Nella primavera del 2108 è stata scelta come giudice del talent show X Factor su Sky, ma in settembre è stata - di comune accordo - rimossa e sostituita da Lodo Guenzi per le notizie rimbazate dagli Usa su presunte molestie sessuali che l'attrice avrebbe compiuto sull'attore americano Jimmy Bennett.

I tatuaggi

Asia ha circa 30 tatuaggi sparsi su tutto il corpo: la parola “Hope” sulla mano destra, un angelo sulla schiena, la scritta “Saved” sulla mano sinistra. Sulle braccia ha tatuato una croce patriarcale con la parola “Firmeza” e la stella di David con sotto scritto “Verdade”. Sul petto ha una collana vittoriana, e lo scudo di “Warrior Mermaid” dietro la schiena.