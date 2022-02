Barbara Berlusconi presenta il figlio Ettore Quinto in famiglia: FOTO

Barbara Berlusconi presenta il quinto figlio alla famiglia e le foto in bianco e nero, sono tenerissime

Il piccolo, nato lo scorso 20 novembre, posa in braccio a nonno Silvio, a nonna Veronica Lario, a papà Lorenzo Guerrieri e a tutti i fratellini.

Barbara Berlusconi tre mesi fà è diventata mamma per la quinta volta, oggi ha pubblicato, per la prima volta alcune foto in cui il piccolo è insieme a tutta la famiglia

Ettore Quinto è il terzo figlio avuto da Barbara con il compagno Lorenzo Guerrieri. Gli altri sono Francesco Amos, nato nel 2018, e Leone, nato nel 2016. Alessandro ed Edoardo sono, invece, frutto della relazione con l’ex compagno Giorgio Valaguzza. Tutti sembrano felicissimi di poter accogliere un nuovo membro di famiglia e ad ogni figlio è stata dedicata una fotografia dolcissima del carosello postato su Instagram insieme al nuovo arrivato.





Barbara Berlusconi presenta il suo quinto figlio su Instagram

Sono dolcissime le fotografie che Barbara Berlusconi, figlia di Silvio, ha postato sul suo profilo Instagram per presentare il figlio nato tre mesi fa. Nel carosello sono apparsi la mamma Veronica Lario e infine anche nonno Silvio, in uno scatto che lo ha immortalato mentre si abbassava per dare un dolce bacio sulla testa del piccolo Ettore Quinto. Sono dei perfetti ritratti di famiglia che celebrano la quotidianità e il benvenuto per il nuovo arrivato.

Il post è composto da nove fotografie: una per ogni membro della “famiglia allargata”. La prima presenta il piccolo Ettore Quinto mentre dorme sereno sul letto. In seguito, scorrendo, c’è una fotografia con mamma Barbara mentre tiene il bimbo in braccio e con il papà Lorenzo Guerrieri.

La terza fotografia mostra il piccolo di casa in braccio alla nonna Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi e madre di Barbara.

Barbara Berlusconi figlio: il post ha sciolto il cuore dei follower

Dopo i nonni materni spazio a una carrellata di fotografie di famiglia, in tutto nove e tutte in bianco e nero. La descrizione recita: “Three months of pure love and joy” (tradotto in italiano: “Tre mesi di puro amore e gioia”). Moltissimi i commenti di auguri e di felicitazioni per il nuovo nato della dinastia Berlusconi. Sotto la foto c’è un tripudio di messaggi di benvenuto per il piccolo Ettore Quinto, anche da parte di personaggi noti al pubblico come Valeria Graci, Jonathan Kashanian, Sara Battaglia e Fabio Novembre.