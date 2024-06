Barbara D'Urso è tornata in vacanza a Noto

Noto - Barbara d'Urso (Napoli, 1957) è tornata in vacanza a Noto, città dove ci sono ad accoglierla diversi amici stilisti e personaggi del mondo della moda che qui hanno preso casa. Lo scorso agosto la conduttrice televisiva aveva trascorso qualche giorno di mare nel netino e ora ha deciso di fare ritorno facendo un tuffo tra Portopalo di Capo Passero e Marzamemi.

Ieri sera Barbara d'Urso, abitino bianco in pizzo Sangallo, è stata a cena da Norma in centro storico, nell'omonimo ristorante. Più d'uno si chiede se la showgirl non stia meditando a questo punto di prendere casa nel Sudest siciliano.

Nella foto, Norma Gritti e Barbara d'Urso.