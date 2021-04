Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sposi: l'indiscrezione sul matrimonio

Belen Rodriguez sarebbe pronta per nuovi Fiori d’arancio? spunta l’indiscrezione e il gossip impazza sul web. Secondo i rumors sarebbe in procinto di convolare a nozze con il suo amato Antonino Spinalbese prima della nascita della secondogenita Luna Marie.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e firma di Libero, ha spifferato che la sud americana è pronta a convolare a nozze con il compagno Antonino Spinalbese.

La coppia sta insieme da poco tempo e sta aspettando una bambina. Per l'hair stylist 25enne si tratta del primo figlio, mentre la showgirl argentina è già mamma di Santiago, nato dall'amore con Stefano De Martino. La Rodriguez ha conosciuto nell’estate 2020 Spinalbese e nonostante l’età, lui 25 anni e lei 36 hanno subito fatto sul serio. Com’è noto la soubrette argentina è in attesa della seconda figlia che chiamerà Luna Marie. Prima di Luna Marie – che nascerà a giugno – hanno perso un altro figlio. Il secondo aborto spontaneo per Belen Rodriguez, che aveva perso un bambino già ai tempi della relazione con Fabrizio Corona. Nonostante il dramma la showgirl non si è arresa e ha cercato un altro bebè con Antonino Spinalbese. La diretta interessata non ha mai nascosto la voglia di indossare di nuovo l’abito da sposa ma stando a quanto assicurato dal giornalista il matrimonio con l’hair stylist questa volta sarà intimo e top secret.

Queste le parole del direttore Roberto Alessi su Libero:

“Belen è pazza di Antonino e lui di lei. Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono”

Archiviato il matrimonio sfarzoso con Stefano De Martino celebrato nel 2013 – qualche mese dopo la nascita di Santiago – Belen Rodriguez oggi è pronta ad un evento intimo e discreto. Un giorno speciale da ricordare per tutta la vita. Non solo: Belù sarebbe pronta ad indossare l’abito nuziale col pancione. Sarà vero? In attesa di capire se prima o dopo il parto una cosa è certa: Belen e Antonino si sposeranno. I due condividono gli stessi valori e vogliono diventare al più presto marito e moglie.

Stefano De Martino non ha ancora commentato pubblicamente la nuova vita dell’ex moglie Belen Rodriguez. Secondo qualcuno il nuovo giudice di Amici non avrebbe reagito particolarmente bene alla notizia. Belen e Stefano credevano molto nel loro ritorno di fiamma ma non ha funzionato.

Oggi pare che Stefano De Martino e Belen Rodriguez non abbiano più alcun tipo di rapporto. Sono in contatto solo ed esclusivamente per il figlio Santiago, nato otto anni fa. Il bambino è legato ad entrambi i genitori e ha un buon feeling pure con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo è stato definito da Santi un vero e proprio principe.