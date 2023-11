Bruce Willis non riconosce più l’ex moglie Demi Moore

Demi Moore, di ritorno da una vacanza in Italia, è andata a trovare l’ex marito Bruce Willis e si è resa conto che lui non la riconosceva più, ne è rimasta «devastata». A riferirlo è la rivista «Closer Weekly», riportando le confidenze di un’anonima fonte. «Demi è sempre rimasta in contatto con i bambini e con la moglie di Bruce, Emma Heming, ma non immaginava che la malattia si fosse aggravata così. È come se, in assenza di Demi, il ricordo di lei da parte di Bruce “sia svanito”, si è accorta che di fatto non l’aveva riconosciuta e la cosa l’ha distrutta». Una reazione comprensibile se si considera che la Moore è stata sposata per ben tredici anni con la star di «Die Hard» e che i due condividono anche tre figlie ormai grandi, Rumer, Scout e Tallulah. Come annunciato via social dalla sua stessa famiglia a febbraio di quest’anno, Willis soffre di una forma incurabile di demenza frontotemporale, una malattia progressiva che può causare gravi disturbi cognitivi, oltre a provocare rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, cambiamenti nel comportamento e sbalzi d’umore. Stando a quanto raccontato ancora dall’insider, l’attore riconosce invece l’attuale moglie e i figli e riesce «ad esprimere gioia» quando Rumer arriva a trovarlo con il nipotino Lou, anche se a volte può diventare «particolarmente aggressivo» e il suo declino fisico appare sempre più evidente.

«La demenza è dura - aveva detto proprio la Heming al programma Today lo scorso settembre - È dura per la persona diagnosticata, è dura anche per la famiglia. E in questo caso non è diverso per Bruce o per me o per le nostre ragazze. È difficile sapere se lui si renda conto della sua condizione. Quando dicono che questa è una malattia di famiglia, lo è davvero». L’ultima conferma di quanto sia unita la famiglia dell’attore in questo momento così triste per lui è arrivata dalla figlia Tallulah. «Mio padre è sempre lo stesso e ho imparato che questa è la cosa migliore che possiamo chiedere - ha ammesso la ragazza al «Drew Barrymore Show» -. Vedo l’amore quando sono con lui, è mio padre e mi ama, il che è davvero speciale».