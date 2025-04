Buon compleanno ad Antonino Cannavacciuolo, lo chef pluridecorato compie 50 anni

Novara - Antonino Cannavacciuolo oggi 16 aprile compie 50 anni. Nato a Vico Equense nel 1975, si è appassionato alla cucina sin da piccolo, grazie alla nonna. Lo chef pluridecorato (fino a questo momento si è aggiudicato 9 stelle Michelin), ha frequentato la scuola alberghiera della sua città dove insegnava anche il padre Andrea. Dopo le prime esperienze nella penisola sorrentina, ha seguito periodi di stage in due ristoranti francesi nella regione dell'Alsazia. Nel 1999 ha assunto, la gestione della dimora storica Villa Crespi, ricoprendo il ruolo di chef patron. L'esordio in televisione è avvenuto nel 2013, quando ha condotto la prima stagione di “Cucine da incubo”, versione italiana del programma omonimo statunitense dello chef britannico Gordon Ramsey; negli anni a seguire ha mantenuto la conduzione delle altre edizioni.

Dopo essere stato ospite in due puntate della quarta stagione di “MasterChef Italia”, è stato annunciato il suo ingresso come giudice a partire dalla quinta stagione (2015-2016), aggiungendosi ai colleghi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco e continuando ad essere giudice anche in tutte le edizioni seguenti; ad oggi risulta il secondo giudice per numero di edizioni a cui ha preso parte, dietro a Bruno Barbieri, unico giudice presente ininterrottamente dall'esordio del programma. È stato invitato in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche in qualità di ospite, tra le quali il Festival di Sanremo 2016 . Sempre nel 2016 ha realizzato con altri cuochi per Amref il "Menù di Natale", con la partecipazione di Giobbe Covatta. Nel 2017 ha condotto la prima stagione di un nuovo programma da lui stesso ideato, ‘O mare mio’, composto da quattro puntate, ciascuna in una diversa città di mare. Sono seguite nel 2018 altre due serie. Attualmente è giudice di MasterChef Italia con Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli