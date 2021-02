Can Yaman e Diletta Leotta: “Coppia pericolosa”

Can Yaman, l'attore turco 31 enne che ultimamente ha fatto spesso capolino in Italia per impegni lavorativi (e, a questo punto, non solo), ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto di coppia che lo vede ritrarre insieme a Diletta Leotta. Finalmente è arrivata la prova ufficiale che conferma la loro relazione appena nata

Dopo i rumor e gli avvistamenti, Can Yaman si è finalmente deciso ad uscire allo scoperto: sui social ha postato la sua prima foto in compagnia di Diletta Leotta.

Can Yaman il turco più amato d'Italia che sarà il nuovo Sandokan ha postato sui suoi canali social uno scatto in cui è ritratto insieme alla sua presunta nuova fiamma, Diletta Leotta. “Coppia pericolosa”, ha scritto l’attore nella didascalia, ma ancora una volta né lui né la conduttrice hanno confermato pubblicamente di avere una storia d’amore. Nelle settimane appena trascorse i due erano stati pizzicati insieme a Roma durante due romantiche cene a lume di candela.

Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto sui social

Ancora una volta Can Yaman e Diletta Leotta hanno preferito non svelare pubblicamente la natura del loro rapporto, e ironizzando sul loro pomeriggio a un poligono di tiro l’attore ha definito la loro una “coppia pericolosa”. Uno scatto decisamente poco romantico, al poligono, ma che si tratti di un set o di un pomeriggio libero poco importa: i due sono insieme e sembrano affiatatissimi. Meno felici le fan di Yaman, deluse per il colpo di scena. "Non ti posso vedere con lei" commenta qualcuna, e un'altra risponde: "Nemmeno io. Tutte tranne lei", ma c'è anche chi incassa il colpo con sportività e si complimenta con la 'rivale', una "donna fortunata". Considerazioni rimosse qualche minuto dopo la pubblicazione della foto, che ora non è più possibile commentare. Can lo aveva detto settimane fa, rispondendo ai rumors sulla loro love story: "Sono fatti miei. Punto". Nessun bacio o dichiarazione ufficiale che, al momento, possa confermare la presunta storia d’amore tra i due.

La fine dell’amore per Scardina

Durante l’estate Diletta Leotta ha messo fine alla sua relazione con Daniele Scardina, con cui ha convissuto nel periodo del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. La storia tra i due è terminata come un fulmine a ciel sereno, e in tanti avevano sperato che potesse esserci un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il pugile. Qualcuno sui social ha anche preso in giro Scardina per la nuova presunta liaison della conduttrice, ma lui non ha dato segno di essersela presa.

Con il serial 'DayDreamer' l'attore 31enne è entrato nelle grazie degli spettatori italiani. Di recente lo abbiamo visto nello spot della pasta diretto dal concittadino Ferzan Özpetek, e a breve lo vedremo nel ruolo dell'eroe di Salgari accanto a Luca Argentero e attendiamo gli sviluppi della sua presunta Love Story Italiana con Diletta