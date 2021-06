Can Yaman saluta Sabrina, chi è la misteriosa fan? «Sono io!» VIDEO

Catania – Il modello turco Can Yaman, fermato per strada dai fan, impugna il cellulare per salutare una certa Sabrina e accondiscendere così le richieste di qualche genitore: inutile dire che molte Sabrine d’Italia stanno ricondividendo in queste ore il messaggio, registrato ieri sera, intestandosi il saluto. “Chi se ne importa di chi è questa Sabrina - scrive una follower sui social -, io faccio finta che sia per me: grazie Can, sto bene!”. Ormai siamo alla follia. Il fidanzato di Diletta Leotta Can Yaman non piace soltanto alle teenager ma anche alle signore piu' attempate, come vediamo nel secondo video, girato sempre in questi giorni nel catanese.