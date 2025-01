Carmen Consoli torna a Sanremo, farà in duetto Amore di plastica, con Joan Thiele

Sanremo - Carmen Consoli torna a Sanremo e si esibirà al Festival la sera di venerdì per riproporre il suo Amore di plastica con Joan Thiele.

Alessandra Joan Thiele (Desenzano del Garda, 1991) è una cantautrice e produttrice discografica italiana. Nel 2023 ha vinto il premio David di Donatello alla migliore canzone originale per Proiettili (ti mangio il cuore), brano colonna sonora del film Ti mangio il cuore.

Amore di plastica è il brano con il quale Carmen Consoli partecipò al Festival di Sanremo 1996 nella sezione "Nuove Proposte", quell'anno vinta da Syria. La canzone, scritta dalla Consoli e da Mario Venuti, ottenne un modesto ottavo posto. Tuttavia la massiccia programmazione radiofonica, l'ottima ricezione della critica e il particolare stile vocale della Consoli fecero diventare popolare la "cantantessa".



Sale la febbre da Sanremo per la serata dei duetti. Grandi sorprese, accoppiate insolite e attesi ritorni. Ecco tutti gli abbinamenti per l’attesissima gara del venerdì sera: Achille Lauro e Loredana Bertè Canzone: “Sei bellissima” (Loredana Bertè) Bresh e Cristiano De André Canzone: “La canzone di Marinella” (Fabrizio De André) Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino Canzone: “La canzone dell’amore perduto” (Fabrizio De André) Clara e Il Volo Canzone: “Grande amore” (Il Volo) Coma_Cose e Max Gazzè Canzone: “Vita spericolata” (Vasco Rossi) Elodie e Fiorella Mannoia Canzone: “Quello che le donne non dicono” (Fiorella Mannoia) Emis Killa e Salmo Canzone: “La fine” (Nesli) Fedez e Marco Masini Canzone: “Bella stronza” (Marco Masini) Francesca Michielin e Malika Ayane Canzone: “Non mi avete fatto niente” (Ermal Meta e Fabrizio Moro) Francesco Gabbani e Diodato Canzone: “Fai rumore” (Diodato) Gaia e Toquinho Canzone: “La voglia, la pazzia” (Toquinho) Giorgia e Elisa Canzone: “Gli ostacoli del cuore” (Elisa) Irama e Rocco Hunt Canzone: “Un giorno in più” (Rocco Hunt) Joan Thiele e Carmen Consoli Canzone: “Amore di plastica” (Carmen Consoli) The Kolors e Levante Canzone: “Ciao per sempre” (Levante) Lucio Corsi e Brunori Sas Canzone: “La verità” (Brunori Sas) Marcella Bella e Anna Oxa Canzone: “Un’emozione da poco” (Anna Oxa) Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio Canzone: “Non dirgli mai” (Gigi D’Alessio) Modà e Emma Canzone: “Arriverà” (Modà) Noemi e Tony Effe Canzone: “Mille” (Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti) Olly e Rocco Hunt Canzone: “Un bacio all’improvviso” (Rocco Hunt) Rkomi e Niccolò Fabi Canzone: “Costruire” (Niccolò Fabi) Rocco Hunt e Clementino Canzone: “O’ scetate” (Rocco Hunt) Rose Villain e Madame Canzone: “La promessa” (Madame) Sarah Toscano e Malika Ayane Canzone: “Senza fare sul serio” (Malika Ayane) Serena Brancale e Mario Biondi Canzone: “Rivederti” (Mario Biondi) Simone Cristicchi e Amara Canzone: “Ti regalerò una rosa” (Simone Cristicchi) Shablo, Guè, Joshua e Tormento Canzone: “La mia parola” (Guè) Tony Effe e Sfera Ebbasta Canzone: “Mambo” (Sfera Ebbasta) Willie Peyote e Colle Der Fomento Canzone: “Non è un film” (Colle Der Fomento)