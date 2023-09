Palazzo Sangiorgio: apre a Catania l'hotel 5 stelle lusso alla Civita

Catania - Nell'antico quartiere della Civita di Catania, tra antichi palazzi nobiliari di pietra nera e il popolare mercato della Piscaria, si aprono le porte di Palazzo Sangiorgio, una nuova struttura ricettiva di lusso. Venticinque camere di cui cinque suites oltre ad un ristorante e una Spa aperti anche ai visitatori esterni e spazi pensati per la città tra cui bar, sale meeting, zone lounge e un rooftoop dedicato agli eventi.

Si chiama Palazzo Sangiorgio, come la famiglia che ha acquistato il vecchio immobile costruito dai commercianti spagnoli Hernandez alla fine del 1600 e ne ha curato l’odierna ristrutturazione “Il vecchio palazzo Hernandez era da tempo abbandonato e lasciato all’incuria – racconta Antonino Sangiorgio, imprenditore catanese legato alla lavorazione e al commercio dell’alluminio – ma custodiva al suo interno un vero gioiello architettonico che abbiamo valorizzato e tutelato: la grandiosa scala esterna disegnata da Gian Battista Vaccarini, l’architetto simbolo del barocco catanese. Abbiamo voluto insieme alla mia famiglia rendere nuovamente fruibile il palazzo, che al momento del nostro acquisto presentava ancora tetti sfondati e muri portanti distrutti dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. La nostra volontà è stata quella di trasformare un luogo abbandonato e pericolante del centro storico in qualcosa di bello e utile per la nostra città.”