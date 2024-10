Celentano a Teocoli: "Non rispondo al telefono perché ti voglio bene"

Adriano Celentano (Milano, 1938) e Teo Teocoli (Taranto, 1945). Il Molleggiato da tempo non compare più in pubblico e vive ritirato nella sua casa nel verde, Teo è ancora piuttosto attivo nel mondo dello spettacolo e di recente aveva lanciato un messaggio, molto amareggiato, al suo amico Adriano: «Lo chiamo da anni ma non mi risponde più». E inaspettatamente è giunta la risposta di Celentano attraverso un post sul suo profilo Instagram: «Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch'io…Ricordi quante risate…e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu…Avresti dovuto vedere la tua faccia…quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…». Una risposta in puro stile «celentanesco» ma che dovrebbe far sorridere Teocoli.

Che si era lasciato andare a un lungo sfogo: «È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica (a suo dire lo scarso riscontro del progetto Adrian, ndr) però, che ca**o. Abbiamo fatto quaranta compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell'Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo».