Cesara Buonamici: “Ho avuto un tumore. La prevenzione mi ha salvato”

“Ho avuto un tumore. Ma la prevenzione mi ha salvato e ora aiuto come posso l’equipe da cui sono state in cura”. A parlare, non senza emozione, è Cesara Buonamici, giornalista, amatissimo volto del Tg5. Originaria di Fiesole, ha svolto la parte più importante della sua carriera nel telegiornale che nacque con Enrico Mentana. Ha lavorato al Tg5 fin dagli inizi della testata, diventando tutt’oggi una delle presenze più apprezzate dal pubblico.

Cesara Buonamici ha rivelato del suo difficile momento a Verissimo, il programma Mediaset di Silvia Toffanin. La Buonamici ha partecipato a Verissimo insieme ad Alfonso Signorini in vista dell’inizio del Grande Fratello. La giornalista sarà infatti parte del cast in veste di opinionista delle vicende all’interno della casa. Nell’intervista con Silvia Toffanin Cesara Buonamici ha toccato diversi argomenti. Il più delicato è appunto quello della malattia. “Ho avuto un tumore alla mammella – dice – Ho subìto un intervento e fortunatamente è andato tutto bene. Mi sono sottoposta alle cure del caso ma ora sto bene”.

“Mi sono salvata con la prevenzione – ha poi detto Cesara Buonamici – facendo dei controlli ravvicinati. Cerco adesso di aiutare come posso l’equipe che mi ha curato e che si spende tantissimo. E’ qualcosa che ti cambia tra la vita e la morte. E’ giusto dare una mano essendo stata fortunata”. Cesara Buonamici è stata curata al Policlinico Gemelli e ha voluto più volte sottolineare l’umanità e la professionalità dell’equipe che l’ha seguita. “E’ stato fatto tutto molto rapidamente, grazie a Dio è andato tutto bene”, dice.

Nel maggio 2022, a Fiesole, il posto delle sue radici, ha sposato il compagno Joshua Kalman. Una bella cerimonia nella tenuta di famiglia a coronamento della lunga storia d’amore con il medico di origini israeliane.

Il percorso in ospedale

“Ho fatto le cure che devo fare – ha raccontato – ho trovato sulla mia strada persone straordinarie, a cominciare dal nostro Luciano Onder che al Tg5 segue la medicina. Lui mi ha subito indirizzato al Gemelli (uno degli ospedali di Roma ndr), è stato fatto tutto rapidamente e grazie a Dio è andato tutto bene”.

L’importanza di controllo e prevenzione

"La malattia è qualcosa che ti cambia - ha aggiunto la giornalista - vedi da vicino che soffriamo in tantissime, quindi faccio del mio meglio per supportare tutte le iniziative che parlano di controllo e prevenzione perché io mi sono salvata così – ha concluso Buonamici – facendo controlli ravvicinati che danno risultati meravigliosi perché ti cambiano davvero la vita”.