Charlene Di Monaco è fuggita da Alberto: spunta verità sconcertante

Alla situazione già preoccupante di Charlene di Monaco si aggiunge un nuovo pesante retroscena.

In questi mesi sono state innumerevoli le indiscrezioni allarmanti ruotate intorno a Charlene di Monaco.

Charlene di Monaco sarebbe vittima della vendetta dell'ex di Alberto che avrebbe fatto circolare foto della Principessa con un altro uomo

Charlene di Monaco, ancora ricoverata in Svizzera, ha subito l’ennesimo duro colpo. Sono circolate alcune foto che la vedono in compagnia di un uomo e che la metterebbero in cattiva luce. Lei pensava a un tradimento del Palazzo, nella persona di Carolina di Monaco, mentre invece pare c’entri Nicole Coste, l’ex di Alberto, che si sta allargando sempre più.

Charlene Di Monaco scappa dal marito?

Le indiscrezioni stanno parlando di una probabile fuga da parte della principessa Charlene Di Monaco in una clinica in Svizzera. La principessa sarebbe fuori di sé dalla rabbia anche per le dichiarazioni delle ex mogli del Principe Alberto e in particolare di Nicole Coste che l’ha definita duramente una pessima madre per aver “abbandonato i suoi figli”.

Charlene di Monaco, le foto del presunto tradimento

Charlene di Monaco si trova in un momento particolarmente difficile, forse peggiore dei mesi passati in Sudafrica a combattere contro una grave infezione. Dallo scorso novembre, la Principessa si trova in una clinica vicino a Zurigo che costa 130mila euro a settimana. Sulle sue condizioni di salute sono emerse ogni tipo di indiscrezioni, che soffre della Sindrome di Rebecca e perfino che sia rimasta sfigurata da un intervento di chirurgia estetica riuscito male.

Charlene di Monaco è ricoverata da mesi in una clinica in Svizzera e nessuno la vede dallo scorso novembre. L’isolamento totale e il silenzio sui social dove non posta una sua foto dallo scorso novembre hanno alimentato voci sul suo aspetto fisico. La Principessa sarebbe sfigurata e per questo non si mostra più in pubblico. Le indiscrezioni però avrebbero fatto infuriare Alberto ancora una volta.

E nel frattempo Charlene è sempre più isolata, sente la mancanza dei figli, Jacques e Gabriella che sono affidati alle cure di Carolina di Monaco con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Mentre a Palazzo Nicole Coste, l’ex hostess con cui Alberto ha avuto un figlio, Alexandre oggi 18enne, si sta insidiando, cercando di arraffare quello che può, perfino presentandosi a eventi di Corte dove non è stata invitata.

In questo clima di tensione, il magazine sudafricano Rooi Rose ha pubblicato delle foto di Charlene di Monaco in compagnia di un prete anglicano. Le immagini hanno ferito profondamente la Principessa e sono state riprese anche da altre riviste. Si insinua infatti che la moglie di Alberto possa aver avuto un flirt con un altro uomo. Illazione che ovviamente è stata respinta e che ha offeso e deluso la Principessa e suo marito.

Charlene di Monaco, la vendetta di Nicole Coste

Charlene era convinta che a far circolare quelle foto fosse stata sua cognata Carolina a causa di vecchi dissapori. Ma la sorella di Alberto non avrebbe mai compiuto una tale bassezza. Stando a quando riporta Süddeutsche Zeitung, dietro la soffiata ci sarebbe Nicole Coste che negli ultimi mesi sembra lavorare per mettere in cattiva luce la Principessa. Il giornale tedesco spiega che si tratterebbe di una vendetta dell’ex di Alberto nei confronti della moglie del Principe, sua eterna rivale.

Tra l’altro la Coste si era espressa duramente nei confronti di Charlene affermando di non essere minimamente interessata a quanto le sta accadendo e che è solo “una questione di karma”.