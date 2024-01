Che cos'è il tendy, l'acconciatura del 2024

Si chiama "tendy" e ha dalla sua che è molto facile e intuitivo da realizzare, e soprattutto che può essere applicato a tutti i tipi di capelli, dal riccio afro al liscio. In pratica, dopo aver creato il nostro raccolto ci basterà estrarre la ciocca prescelta in prossimità della nostra riga, sia che sia centrale che laterale, avendo cura che quindi ricada esattamente dove vogliamo. Una volta che il look ci soddisfa fissiamo il tutto così si crei contrasto tra l'acconciatura smooth e la ciocca "ribelle".

Ma che cosa si intende per tendy hair?

Si tratta di capelli raccolti con però alcune ciocche libere sulla parte anteriore. In poche parole sono i ciuffetti che incorniciano il viso ai lati della testa. Solitamente sono all’altezza del mento, ma possono essere anche più lunghi oppure più corti. Il termine “tendy” significa “tenero“, ma anche “tendenti verso il basso“, proprio come succede con i ciuffi di capelli. Questo look è molto amato anche dalle celebrities, come ad esempio Hailey Bieber, Ariana Grande e Gigi Hadid. Le due ciocche che incorniciano il viso restituiscono un’immagine di dolcezza, riportando all’infanzia, proprio per questo si chiamano tendy hair. Questa acconciatura ricorda inoltre i look degli anni Duemila ed è anche molto semplice da realizzare.

Tendy hair: come si realizza l’acconciatura del momento?

Come abbiamo appena visto, tra le tendenze capelli dell’Inverno 2024 spicca il tendy, ovvero i capelli raccolti con un paio di ciocche libere che ricadono sul davanti incorniciando teneramente il viso. Si tratta di una acconciatura piuttosto semplice da realizzare e può essere applicata a tutti i tipi di capelli, sia quindi a quelli lisci ma anche a quelli afro. Una volta fatto il raccolto, basterà semplicemente tirare fuori le ciocche, o la ciocca, in quanto si può scegliere di lasciare libera anche una ciocca sola, in prossimità di dove facciamo la riga. Infine basta fissare con uno spray apposta la nostra ciocca. Inoltre è possibile creare diversi tipi di look, si possono lasciare le ciocche libere, oppure stirarle, arricciarle o modellarle come si desidera. Vediamo insieme qualche esempio di acconciatura tendy:

Una sola ciocca: si può scegliere di tenere fuori una ciocca soltanto, come ha fatto ad esempio la cantautrice Ariana Grande, che ha optato per una coda alta e una ciocca libera che ricade sul lato destro del viso.

Chignon: il tendy è perfetto anche con uno chignon come ha scelto Hailey Bieber: chignon alto e due ciuffi laterali che le incorniciano il viso.

Capelli sciolti: si può decidere anche di lasciare i capelli sciolti con due ciocche anteriore lasciate libere ai lati della fronte.

Con trecce: un altra idea è quella di fare come Gigi Hadid, capelli sciolti e due treccine che incorniciano il viso.

Wet look: le ciocche possono anche essere fissate con il gel proprio per creare l’effetto capello bagnato che, quest’anno, è di grande tendenza.