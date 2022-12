Cher: è morta la madre, il dolore sui social

La mamma di Cher è morta all'età di 96 anni a causa di una polmonite. La cantante ha confermato la morte della musicista Georgia Holt, avvenuta mesi dopo che era stata ricoverata in ospedale per la malattia, in un tweet scritto la scorsa domenica mattina.

Cher, 76 anni, con un post sui social, ha fatto sapere: "La mamma se n'è andata”.

Attrice, cantante, cantautrice e modella, la Holt aveva compiuto 96 anni e aveva dato alla luce la sua molto più famosa figlia quando ne aveva 20.

Cher era molto legata alla madre e negli ultimi tre anni era stata attentissima a non contrarre il covid per paura di contagiarla. In settembre, quando Georgia era stata ricoverata in ospedale per una polmonite, si era scusata con i fan per essere stata assente sui social. Poi però sembrava che Georgia si fosse ripresa

A settembre Cher aveva già rivelato che il genitore stava combattendo con una serie di problemi di salute. Aveva detto: “Scusate se sono stata assente. La mamma è malata. È appena uscita dall'ospedale. Aveva la polmonite. Sta migliorando”. Il giorno dopo aveva rassicurato i suoi follower con questo messaggio: “La casa è la migliore medicina per lei... sta migliorando”.

Cher ha anche reso omaggio alla sua amica Tina Turner, che ha appena perso il figlio Ronnie di 62 anni a causa di un cancro. Ha twittato: "Il mio cuore è a pezzi per la mia amata amica e sorella Tina. Riposa Ronnie".

L'attrice, cantautrice e modella Georgia aveva sempre incoraggiato sua figlia a seguire le sue orme nel mondo dello spettacolo. Si era sposata e aveva divorziato ben sei volte. Si era anche risposata con il suo primo marito John Sarkisian 19 anni dopo il primo divorzio. Ma anche la seconda volta non aveva funzionato.

Georgia e John hanno avuto Cher nel 1946. Georgia ha poi avuto un'altra figlia, l'attrice Georganne LaPiere, con un altro marito.

Cher ha dichiarato in un'intervista del 2013: "Mia madre è esattamente come Rocky. Non si arrende mai!”.