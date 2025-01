Christopher Nolan girerà qualche scena della sua Odissea in Sicilia

Isole Eolie - Christopher Nolan girerà alcune scene del suo adattamento del mito dell'Odissea di Omero sull'isola di Favignana, la più grande delle Egadi. Le riprese dovrebbero iniziare tra circa due mesi. Nota come 'l'isola delle capre', Ulisse è stato il primo 'turista' a sbarcare sull'isola per fare provviste di cibo e rifocillarsi, insieme ai suoi compagni di viaggio.

In Sicilia atterrerà un super cast del calibro di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron, ma ancora non sono stati rivelati i ruoli che interpreteranno.

Ad occuparsi delle riprese sull'isola è Wildside, una società di Fremantle. Le altre location del film ad alto budget sono Regno Unito e Marocco. Nolan sta producendo 'The Odyssey' con Emma Thomas con la loro Syncopy per Universal Pictures e dovrebbe arrivare nelle sale a luglio 2026.

Con un budget di 250 milioni di dollari – due volte e mezzo superiore a quello di Oppenheimer – il film vedrà ben cinquanta giorni di riprese tra le Egadi e le Eolie. Le isole di Lipari e Vulcano saranno tra i set principali, con quattrocento camere già prenotate e un impatto economico stimato di almeno dieci milioni di euro.

Le riprese a Favignana

La scelta di Favignana, principale isola delle Egadi, non sarebbe del tutto casuale. Nota anche come “l’isola delle capre”, per la traduzione del nome con cui era nota nella Grecia antica (da Aegusa, Αιγούσα), essa sarebbe infatti una tappa del viaggio epico descritto da Omero. Secondo lo scrittore Samuel Butler, che tradusse sia “l’Odissea” che “l’Iliade” in inglese, Aegusa altro non era che Favignana, l’isola sulla quale Ulisse sbarcò assieme ai suoi compagni per rifornirsi di cibo. A occuparsi delle riprese siciliane la Wildside, società del gruppo Fremantle, con Erik Paoletti che ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. Di recente, Wildside si è occupata della produzione romana di “Conclave” di Edward Berger, tra i finalisti alla prossima edizione degli Oscar come miglior film.