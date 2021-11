Ciro Priello sposa Maura Iandoli e lo annuncia a Tale e Quale Show

Fiori d’arancio in vista per Ciro Priello e Maura Iandoli. La finale di Tale e Quale Show ha avuto un sapore romantico per Ciro Priello. Il concorrente e attore del collettivo The Jackal ha annunciato la data del matrimonio con la compagna Maura Iandoli.

L’attore, ballerino e comico napoletano sposerà il prossimo anno la sua fidanzata storica, Maura Iandoli. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato, ieri sera nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2021, dove il componente dei The Jackal è stato uno dei protagonisti assoluti.

In una delle precedenti puntate Maura è apparsa nel varietà di Rai Uno in alcune divertenti clip insieme al compagno. Da qui la curiosità del conduttore Carlo Conti sulla vita privata del suo giovane concorrente che, dopo la vittoria a LOL-Chi ride è fuori su Amazon Prime, sta ottenendo un grande successo sul web e sul piccolo schermo.

Ciro Priello è quindi pronto a convolare a nozze con la fidanzata Maura Iandoli, la coppia ha già una figlia, Anna nata. In diretta a Tale e Quale Show, nel corso della finale il concorrente ha svelato la data del matrimonio. Si sposeranno a giugno. Mancano pochi mesi, prima di avviarsi all’altare.

Carlo Conti, allora, gli ha chiesto: "Tutto a posto? Ti sposi?". Ciro Priello ha confermato: "Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese, dovrei sposarmi".

Ciro Priello sposa Maura Iandoli

Ciro Priello ha dunque confermato il matrimonio con Maura Iandoli svelando pure la data del grande giorno: sarà il prossimo 3 giugno 2022. La coppia è già a tutti gli effetti una famiglia: nel 2016 è nata la piccola Anna. La bambina si chiama anche Francesca Simona: porta i nomi dei migliori amici di Ciro, quelli che gli hanno indubbiamente cambiato la vita dopo la formazione dei The Jackal.

Chi è Maura Iandoli, compagna di Ciro Priello

Ciro Priello e Maura Iandoli

Nel corso della settima puntata di Tale e Quale Show, Ciro Priello aveva imitato Massimo Ranieri cimentandosi in un brano difficilissimo come Perdere l'amore e convincendo a tal punto la giuria da aggiudicarsi la vittoria. Quando ha ricantato la canzone a fine puntata, la compagna Maura Iandoli l'ha raggiunto sul palco e l'ha stretto forte a sé. Maura è una blogger, ha lavorato in radio, ma ha anche studiato recitazione, canto e ballo. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Ciro ha detto di lei:

"Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l'ho tirata in ballo. Il criterio è raccontare solo quello che mi fa stare bene".