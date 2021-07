Cristina Marino e Luca Argentero sull'Isola, lei si scopre e parte il flash

Taormina - Mini spogliarello sotto gli occhi dei bagnanti, e dei paparazzi, a cui bastano pochi secondi per scattare la foto da copertina. Accade all'attrice Cristina Marino, in vacanza a Taormina col marito e collega Luca Argentero e la loro bambina Nina Speranza. Il settimanale Vero non s'è lasciato sfuggire il seno, rimasto scoperto durante un cambio maglietta.