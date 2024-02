Diana Poloni, la fidanzata ristoratrice di Francesco Renga. FOTO

Diana Poloni è la compagna di Francesco Renga, da sempre molto riservato dopo che la sua vita privata è stata per anni sotto i riflettori, non si può dire che sia un avvezzo frequentatore delle cronache rosa. Dopo una lunga relazione con Ambra Angiolini, dalla quale ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Il cantante ha poi ritrovato l'amore con Diana Poloni, chef e ristoratrice bresciana a cui ha dichiarato di aver dedicato la canzone Aspetto che torni.

Dopo la fine della storia con Ambra Angiolini, Francesco Renga dopo qualche tempo ha intrapreso una relazione con Diana Poloni, una ristoratrice bresciana. Sebbene la loro storia d'amore vada avanti già da almeno otto anni, l'ufficialità è arrivata relativamente da poco.

I primi scatti insieme sono stati pubblicati da alcune testate, fino a qualche pubblicazione su Instagram dal cantante, dal momento che la sua compagna ha un profilo blindato.

Il cantante originario della Sardegna, ma cresciuto a Brescia, ha avuto per undici anni una relazione con Ambra Angiolini, diventata la madre dei suoi figli. Dopo la fine della loro relazione, Francesco Renga ha trovato un nuovo amore, quello con Diana Poloni che, per l'appunto, ha conosciuto nella sua città, Brescia, dalla quale non si è mai spostato, nonostante il suo lavoro gli abbia richiesto di viaggiare spesso. Per celebrare questa nuova fase della sua vita, Renga ha scritto un brano che ha anche portato al Festival di Sanremo, dal titolo Aspetto che Torni, nella quale il cantante ha parlato del suo nuovo amore, raccontando la vita da una nuova prospettiva e anche di un nuovo futuro, un futuro nel quale si alternano presenze e anche mancanze, come d'altronde dicono i versi della canzone: "Il mondo si perde/Tu invece rimani /C’è un mare dentro negli esseri umani/Aspetto che torni stasera/Per stare con te".