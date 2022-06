Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? Fuga d’amore con Giacomo Cavalli

Diletta Leotta, ha un nuovo fidanzato? è stata sorpresa in una fuga d’amore con Giacomo Cavalli

L’estate è iniziata in anticipo in questo caldo giugno 2022 che sta già regalando i primi gossip sui vip nostrani. Sull’ultimo numero del settimanale Chi a far notizia è proprio Diletta Leotta.

Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? È questa l’indiscrezione sulla giornalista sportiva lanciata dal settimanale Chi che sta facendo in queste ultime ore il giro del web.

La conduttrice di Sky, terminato il campionato di serie A, si è concessa un weekend alle Isole Baleari.

Archiviata la storia d’amore con l’attore turca Can Yaman, il cuore di Diletta Leotta è tornato a battere per Giacomo Cavalli, più giovane di due anni.

Stando agli scatti pubblicati dalla rivista Chi, Diletta Leotta si è recata all’aeroporto di Malpensa dove ad attenderla c’era Giacomo Cavalli, modello bresciano del 1993 e figlio di Beppe Cavalli, noto velista.

Per Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non è la prima paparazzata, a gennaio erano già stati avvistati a Milano. La frequentazione va avanti da qualche ma sui social non ci sono ancora foto di coppia. Ma i follower più attenti si sono accorti che durante la vacanza a Palma Di Maiorca hanno immortalato gli stessi discorsi con vista mozzafiato sul mare, prontamente condivisi sui social.

“Scende dal taxi da sola con una mise più griffata di una vetrina a maggio e ha fatica nasconde il sorriso e la gioia. Ad attenderla all’aeroporto di Malpensa c’è il suo nuovo amore”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. I due sono arrivati separatamente all’aeroporto nella speranza di non essere riconosciuti: la coppia, in base quanto riportato sul noto settimanale, si è incontrata al terminal per poi dividersi per l’imbarco e ritrovarsi soltanto sotto le scalette dell’aereo.