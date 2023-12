Due videomaker siciliani spopolano in UK con storia di fantasmi innamorati

Londra - C’è un cortometraggio realizzato da un collettivo artistico catanese che sta spopolando in Irlanda e Inghilterra. Loro sono Teodoro Francesco Liberto (videomaker e regista) e Isabella Liberto (scrittrice e sceneggiatrice) che da diversi anni realizzano cortometraggi d’animazione e documentari. L’ultimo cortometraggio d’animazione si intitola, “The Legend of Halloween Ghosts”. Un lavoro che ha già partecipato a diversi festival cinematografici internazionali ottenendo anche numerosi consensi.

“The Legend of Halloween Ghosts” narra la storia romantica di due fantasmi innamorati che vagano per le campagne durante la notte del 31 ottobre. Il loro unico desiderio è potersi riabbracciare come un tempo. Il cortometraggio è stato selezionato dal Latest Visions 2023, ed è andato in onda sulle emittenti locali di Brighton, Belfast e Sheffield tra il il 24 e il 31 ottobre, ed è stato l’unico cortometraggio d’animazione Italiano in concorso. “The Legend of Halloween Ghosts” ha vinto lo Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2023 nella categoria International Professional Short Animation – Audience Award in Grecia. “Un onore doppio – hanno detto Francesco e Isabella – perché è stato l’unico film d’animazione Italiano ad essere premiato”.