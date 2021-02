E Hublot sfornò un orologio in cemento. FOTO

E' scattata l'ora del cemento. Parola di Hublot. Il Classic Fusion Concrete Jungle New York è l' orologio di cemento di Hublot. Negli Anni ’80, Tissot aveva lanciato il Rockwatch, un orologio la cui cassa era scavata nella roccia delle montagne svizzere, ma era un’altra cosa e un’altra epoca. Quell’orologio parlava della natura dell’ambiente montano, questo è un tributo all’ambiente urbano, anzi, a uno degli ambienti urbani più complessi del mondo: la giungla di cemento di New York.

Dettagli in puro stile Hublot

Il cemento si distingue per la sua forza e la sua resistenza. In quanto città costruita su queste fondamenta, New York non è solo un luogo ma un simbolo di vigore e resilienza. Con il Classic Fusion Concrete Jungle New York, Hublot celebra l’equilibrio e l’eleganza della città senza ignorare i suoi elementi grezzi.

Proprio i toni di grigio tenue della cassa e del quadrante, contrapposti al cinturino nero, sono la quintessenza della Grande Mela e della sua capacità di essere contemporaneamente monocromatica ed effervescente, uniforme e non convenzionale. E il quadrante si distingue per la finezza dei dettagli, in contrasto con la durezza del materiale; valgono da soli il prezzo dell’orologio (che è di quasi 19mila euro) gli indici delle ore scavati nel cemento, che danno tridimensionalità ed eleganza sorprendenti all’orologio.

Un cemento particolare

Il cemento innovativo usato da Hublot per la cassa del Classic Fusion Concrete Jungle New York è composto dal 65-75% di cemento, dal 25-30% di resina epossidica, che sostituisce l’acqua del calcestruzzo standard, e dal 5-10% di fibra di vetro che sostituisce l’acciaio per rinforzare il calcestruzzo.

Il team di progettazione di Hublot a Nyon ha migliorato la resina epossidica con un additivo anti-UV per prevenire il cambiamento di colore nel tempo e ha applicato un trattamento antigraffio sui componenti finiti per evitare che il calcestruzzo si impregni di contaminanti, di polvere o di sporcizia. Il marchio è certo che la cassa e il quadrante realizzati con questo cemento migliorato resisteranno alla prova del tempo, sottolineando l’importanza della maestria nella creazione di pezzi che durano.

La cassa in cemento racchiude il movimento cronografo a carica automatica di manifattura HUB1143 con una resistenza all’acqua di 50 metri e una riserva di carica di 42 ore. I pulsanti e la corona sono in ceramica nera, così come completamente nero è il cinturino in tessuto con cuciture nere: il contrasto di colore evidenzia i dettagli del quadrante.